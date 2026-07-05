Čína a Rusko spúšťajú spoločné námorné manévre: Pozrite si, čo presne sa má diať

Vladimir Putin vo vojenskej uniforme

Foto: TASR/AP

Michaela Olexová
TASR
Ruská tichomorská flotila informovala, že do Čching-taa už dorazili ruský krížnik Varjag, fregata Surovyj či dieselová ponorka Ufa.

Čína a Rusko spustia v pondelok v Žltom mori pri meste Čching-tao, významnom vojenskom prístave vo východnej Číne, spoločné námorné cvičenia s názvom Joint Sea 2026, ktoré potrvajú do 13. júla. Uviedlo to v nedeľu čínske ministerstvo obrany, informovala agentúra AFP.

Severné velenie čínskych ozbrojených síl v samostatnom vyhlásení oznámilo, že na cvičeniach sa zúčastnia torpédoborce Kchaj-feng a An-šan, fregata Wu-chu, bližšie nešpecifikovaná ponorka, zásobovacie plavidlo a záchranná loď.

Spoločné prieskumné operácie aj simulované útoky

Ruská tichomorská flotila informovala, že do Čching-taa už dorazili ruský krížnik Varjag, fregata Surovyj, dieselová ponorka Ufa a záchranné plavidlo Igor Belousov. Manévre budú zahŕňať spoločné prieskumné a záchranné operácie, simulované útoky, protilietadlovú a protiraketovú obranu, ako aj spoločné záchranné akcie a protiponorkové misie.

Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že niektoré jednotky oboch krajín vykonajú spoločné námorné hliadky v nešpecifikovaných oblastiach Tichého oceánu. Cieľom cvičení je podľa ministerstva „spoločná reakcia na bezpečnostné výzvy a udržanie mieru a stability v regióne“.

Cieľom je posilnenie „strategického partnerstva“

Ruský kontradmirál Sergej Sinko na slávnostnom otvorení cvičenia podľa agentúry TASS vyhlásil, že manévre majú posilniť „strategické partnerstvo“ medzi Ruskom a Čínou.

Manévre sa konajú dva mesiace po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, počas ktorej povedal, že bilaterálne vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching ocenil „neotrasiteľné“ partnerstvo s Moskvou.

Zasadanie Rusov
Ilustračná foto: SITA/AP

Moskva a Peking udržiavajú úzke hospodárske a diplomatické vzťahy. Od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 obe krajiny svoje vzťahy prehĺbili. Peking opakovane vyzýva na ukončení vojny na Ukrajine, ale nikdy neodsúdil Rusko za jej rozpútanie.

Spoločné námorné cvičenia organizujú Moskva a Peking od roku 2012. Predchádzajúce sa konali v auguste 2025 v Japonskom mori a v severnej časti Tichého oceánu neďaleko ruského prístavu Vladivostok.

Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska si vyžiadali ďalšie obete

Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska si v nedeľu na oboch stranách vyžiadali ďalšie obete a materiálne škody, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Ako na sociálnej sieti Telegram informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve, v noci bol terčom útoku ruský vojenský úrad Gvardejskoje na Moskvou okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Rozsah škôd nateraz nie je známy, pre ruskú armádu je však toto letisko považované za najdôležitejšiu základňu na Kryme.

Ukrajinská armáda okrem toho zaútočila aj na dôležité dopravné trasy využívané pre ruské zásobovanie. V Donbase boli okrem iného zničené dva cestné mosty. Generálny štáb nespresnil, aké zbrane boli pri týchto útokoch použité.

Ruské sily popoludní zamerali svoju pozornosť na rôzne ciele vo východoukrajinskom veľkomeste Charkov. Pri útokoch pomocou dronov a rakiet zahynul najmenej jeden človek a ďalších jedenásť utrpelo zranenia, uviedol na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.

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