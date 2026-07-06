Jakub Jablonský otvorene o otcovstve: Kritizovali ho za to, že sa príliš zaujíma o dcéru

Rodičovstvo často ukáže partnerom úplne nové stránky života aj vzťahu. Každá rodina si postupne hľadá vlastný spôsob, ako zvládať bežné dni, cestovanie, výchovu aj hranice, ktoré považuje za dôležité.
Herec zo seriálu Dunaj, k Vašim službám a starostlivý otecko Jakub Jablonský v podcaste Odpíšeme ti priznal viacero osobných momentov zo svojho rodinného života s partnerkou Petrou Dubayovou a ich osemmesačnou dcérkou Vesnou. Dvojica si svoje súkromie chráni, no z času na čas otvorene prehovorí o tom, ako vníma rodičovstvo, cestovanie s dieťaťom aj výchovu bez zbytočného tlaku.
Otcovstvo ho zmenilo
Jakub Jablonský a Petra Dubayová patria medzi páry, ktoré sa po narodení dcéry úplne neuzavreli pred svetom. Rodičovstvo im zmenilo život, no nevzdali sa vecí, ktoré im dávajú zmysel a ktoré mali radi už predtým.
Aj preto s malou Vesnou cestujú a berú ju so sebou na miesta, kam by sa mnohí rodičia s takým malým bábätkom možno neodvážili. Nie všetci však ich prístup chápu. Na ich adresu sa už viackrát zniesla kritika, najmä vtedy, keď sa objavili zábery alebo informácie o tom, že s niekoľkomesačnou dcérkou cestujú do zahraničia.
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Pre nich je to však prirodzené, pretože podľa ich vlastných slov je najdôležitejšie, aby bolo o dieťa dobre postarané a aby malo naplnené všetky potreby.
V ich rodine nie je starostlivosť o dcérku len úlohou mamy. Jakub sa do bežných rodičovských povinností zapája naplno a vníma to ako prirodzenú súčasť otcovstva. Nejde pre neho o pomoc partnerke, ale o spoločnú zodpovednosť za dieťa, ktoré vychovávajú spolu.
Práve jeho aktívny prístup však u niektorých ľudí vyvolal zvláštne reakcie. Ako priznal, najmä niektoré ženy a matky mu pre jeho záujem o dcéru povedali: „Že mi úplne preplo z toho otcovstva, lebo že sa príliš zaujímam,“ prezradil.
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Domov pre neho nie je miesto, ale rodina
Jednou z tém, o ktorých herec otvorene hovoril, bol aj jeho vzťah k domovu. Priznal, že nemá silnú potrebu vracať sa na jedno konkrétne miesto, ktoré by pre neho predstavovalo istotu alebo zázemie z detstva. Domov dnes vníma úplne inak.
„Ja nemám akoby v sebe potrebu návratov domov, že to sa aj Peťka smeje, že ja domov volám kdekoľvek ideme po svete a máme tu hotelovú izbu tak ja to hovorím, že ideme domov, lebo sme tam my, ako my, my traja teraz už, ale nemám tú potrebu vracať sa tam, tam domov kde som vyrastal a nechcem aby to mala aj ona, lebo nie je to, že som šťastný z toho, že nemám tú potrebu, ale neviem ani ju vytvoriť už a to bola vlastne moja hlavná téma,“ povedal.
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Výchova dcéry Vesny má jasné pravidlá
V otázkach výchovy majú jasno. Chcú ju viesť s rešpektom a popritom jej nastavovať aj hranice. Vnímajú, že dieťa potrebuje lásku, pozornosť a bezpečie, ale aj pravidlá, ktoré mu pomáhajú lepšie sa orientovať vo svete.
Jednou z vecí, pri ktorých sú dôslední, sú obrazovky. V dnešnej dobe rodičia často siahajú po televízore, mobile alebo tablete, najmä keď si potrebujú na chvíľu vydýchnuť, navariť, vybaviť prácu alebo jednoducho zvládnuť náročný deň. Petra a Jakub sa však rozhodli, že Vesnu chcú od obrazoviek chrániť čo najdlhšie.
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Doma sa preto snažia, aby televízor v prítomnosti Vesny vôbec nebežal. Nejde iba o rozprávky či cielené pozeranie, ale aj o zapnutú obrazovku niekde v pozadí. Rovnaký prístup prijali aj starí rodičia, ktorí pri malej Vesne televízor automaticky vypínajú.
Dvojica si uvedomuje, že s pribúdajúcim vekom dcéry to môže byť náročnejšie. Dieťa začne viac vnímať okolie, bude si pýtať to, čo uvidí u iných, a rodičia budú musieť svoje pravidlá vysvetľovať stále dôslednejšie. Napriek tomu sú odhodlaní držať sa predstavy, ktorú si nastavili.
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Ukazujú rodičovstvo bez dokonalosti, ale s jasným zámerom
Ich prístup nemusí vyhovovať každému a oni sami zrejme ani neočakávajú, že sa s ním všetci stotožnia. Rodičovstvo je veľmi citlivá téma a každá rodina funguje inak. To, čo je pre jedných prirodzené, môže byť pre druhých nepredstaviteľné.
Pri výchove sa nedá riadiť tým, čo si myslí okolie. Držia sa toho, čo im ako rodičom dáva zmysel, a Vesnu sa snažia viesť s láskou, rešpektom aj jasnými hranicami.
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