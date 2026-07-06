Rusko opäť brutálne útočilo na Kyjev a zasiahlo bytové domy: Zomrelo až 9 ľudí a desiatky sa zranili

Pohľad na zničený bytový dom a zúfalú pani s mačkou

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Záchranári momentálne vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov.

Rusko v noci z nedele na pondelok opäť vo veľkom útočilo na Kyjev a zabilo niekoľko ľudí. V posledných dňoch sa pritom útoky na hlavné mesto zintenzívňujú a Moskva zabíja čoraz viac nevinných ľudí.

Nočné ruské útoky v Kyjeve si v pondelok vyžiadali najmenej deväť obetí a 46 zranených, uviedli nadránom miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

“Deväť úmrtí a 46 zranených bolo potvrdených ako výsledok ruského útoku (vrátane piatich zranených detí),“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ dodal. Jedno ďalšie úmrtie bolo hlásené v okrese Buča severozápadne od Kyjeva.

Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko predtým uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Tkačenko tvrdí, že dve telá našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj. „Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame. Dvaja ľudia podľa neho zomreli v štvrti Darnyckyj po zásahu 25-poschodovej budovy úlomkami z dronu.

Straty na boch strnách

Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí. Cieľom vtedy bola okrem iných aj štvrť Darnyckyj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.

Pohľad na zničený bytový dom
Foto: SITA/AP

V nedeľu však útočila ja Ukrajina a vzájomné útoky priniesli obete a materiálne škody na oboch stranách, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. Ako na sociálnej sieti Telegram informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve, v noci bol terčom útoku ruský vojenský úrad Gvardejskoje na Moskvou okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Rozsah škôd nateraz nie je známy, pre ruskú armádu je však toto letisko považované za najdôležitejšiu základňu na Kryme.

Ukrajinská armáda okrem toho zaútočila aj na dôležité dopravné trasy využívané pre ruské zásobovanie. V Donbase boli okrem iného zničené dva cestné mosty. Generálny štáb nespresnil, aké zbrane boli pri týchto útokoch použité. Ruské sily popoludní zamerali svoju pozornosť na rôzne ciele vo východoukrajinskom veľkomeste Charkov.

Pri útokoch pomocou dronov a rakiet zahynul najmenej jeden človek a ďalších jedenásť utrpelo zranenia, uviedol na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.

Ukázali nový systém

Ukrajina pritom iba včera prvýkrát verejne predviedla odpaľovací obranný systém Harpoon americkej výroby, ktorý získala v roku 2022 od Spojených štátov a Dánska. Je namontovaný na podvozku nákladného auta a jeho presná konfigurácia doteraz nebola známa, píše TASR podľa webu Defence blog.

Pohľad na evakuovaných ľudí
Foto: SITA/AP

Ukrajinskí vojenskí predstavitelia tento týždeň prezidentovi Zelenskému počas návštevy Odesy predviedli kompletný arzenál pobrežných protilodných zbraní: domáci raketový systém Neptún, nórsku námornú údernú strelu NSM, švédsku RBS-15 Gungir a po prvýkrát verejne aj batériu Harpoon.

Ich spoločné zverejnenie demonštruje, že Ukrajina má viacvrstvovú pobrežnú obrannú sieť postavenú na raketovej technológii štyroch rôznych krajín. Ich silné stránky v dosahu, dizajne hlavice a navádzaní sa vzájomne dopĺňajú. Súčasťou návštevy Zelenského bol brífing o úderných schopnostiach, potvrdilo ukrajinské námorné velenie agentúre Interfax-Ukrajina.

Harpoon na Ukrajine podľa predstaviteľov Pentagónu pomohol potopiť najmenej dve ruské lode v Čiernom mori. Kyjev doteraz tajil presnú konfiguáciu a jeho podobu na oficiálnych záberoch rozmazával alebo vynechával.

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