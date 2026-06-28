Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni

Viktorie Pavlová v Dánsku

Foto: osobný archív Viktorie Pavlovej

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
„Na Dánsku mám asi najradšej to, ako funguje štát, a to, že systémy naozaj fungujú,“ tvrdí Viktória.

Viktória odišla do Dánska splniť si svoj študentský sen. Počas magisterského štúdia ju to však odvialo aj do Švédska. Zamilovala si dánsky životný štýl, ktorý každému odporúča zažiť na vlastnej koži. 

Viktória Pavlová pochádza z Českej republiky, ale už takmer sedem rokov žije v Dánsku, ktoré sa stalo jej druhým domovom. Do Dánska odišla ako 19-ročná študovať na vysokú školu odbor marketing, napokon tam však už zostala. Aj keď, ako sama hovorí, raz by sa chcela vrátiť domov do Čiech, prípadne nájsť spôsob, ako žiť na pol cesty medzi Škandináviou a Českou republikou, ale ktovie. Momentálne však netuší, o koľko rokov to bude.

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Aktuálne pracuje v dánskej marketingovej agentúre, zároveň má so svojou kamarátkou, Češkou žijúcou vo Švédsku, dánsko-švédske marketingové kreatívne štúdio, okrem toho fotografuje svadby.

Viktória sa o svoj život v Škandinávii delí aj na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod prezývkou viki_album. V rozhovore nám prezradila, prečo sa rozhodla pre štúdium práve v Dánsku, ako ich vysokoškolský systém vyzerá a či je náročné nájsť si v Dánsku prácu a bývanie ako cudzinec, ale aj to, ako ju prijali miestni.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Viki v Dánsku & Švédsku (@viki_album)

Prečo ste sa rozhodli presťahovať do Dánska a ako dlho tam už žijete?

V Dánsku žijem takmer sedem rokov a úplne úprimne, bola to tak trochu náhoda. Už počas strednej školy som vedela, že chcem študovať marketing, plánovala som štúdium buď v Prahe, alebo v Zlíne. Až raz mi na internete vyskočila reklama, ktorá propagovala štúdium v Dánsku zadarmo, navyše s možnosťou finančnej podpory pre študentov z EÚ.

Veľmi som tomu neverila, vedela som, že niečo podobné sa vtedy propagovalo aj o Anglicku, ale tam sa grant alebo pôžička museli neskôr splácať. Navyše som v Dánsku už raz bola, v roku 2013, keď tam bola moja sestra na Erasme, no pamätala som si hlavne to, aká drahá krajina to je, preto mi to celé pripadalo ako „fake news“. Nedalo mi to však pokoj a začala som si robiť vlastný prieskum. Zistila som, že študenti z krajín EÚ naozaj môžu dostávať finančnú podporu od štátu, ak popri štúdiu pracujú 10 až 12 hodín týždenne v práci, ktorá spĺňa stanovené podmienky.

Následne som zistila aj to, že kvalita štúdia marketingu mi v Dánsku dáva väčší zmysel a najmä viac možností než tie, ktoré som v tom čase mala v Česku. No a vo chvíli, keď ma prijali, bolo rozhodnuté. Povedala som si, že to skúsim. Ak sa mi to nebude páčiť alebo mi to nebude vyhovovať, vždy sa môžem vrátiť do Českej republiky. Ale zostať doma a ani to neskúsiť? Myslím si, že o pár rokov by som si stále hovorila, aké by to asi bolo.

Študovali ste v Dánsku a neskôr aj vo Švédsku. Aké rozdiely ste si všimli v ich školstve?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké rozdiely sú v dánskom, vo švédskom a v českom školstve;
  • čo by odporučila mladým Slovákom a Čechom, ktorí chcú študovať v Dánsku;
  • či je náročné nájsť si v Dánsku prácu a bývanie ako cudzinec;
  • ako ju prijali miestni;
  • čo má na Dánsku najradšej;
  • akí sú Dáni;
  • aké rady a tipy by dala ľuďom, ktorí chcú ísť do Dánska len na dovolenku.

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