Nová vlna úderov na Irán: USA nasadili prvýkrát kamikadze drony, odvetný útok cielil na americké základne

Lode v Hormuzskom prielive

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Konflikt medzi USA a Iránom pokračuje.

Konflikt medzi USA a Iránom stále pokračuje. Americká armáda ale trvá na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú. Irán pritom tvrdil, že prieliv pre najnovšiu eskaláciu konfliktu uzavrel.

„Irán prieliv nekontroluje. Lodná doprava pokračuje,“ uviedlo na mikroblogovacej sieti X americké Centrálne velenie (CENTCOM).V neskoršom príspevku CENTCOM priamo spomenul a spochybnil vyhlásenie Zboru islamských revolučných gárd, podľa ktorého sa uzatvára kľúčová trasa svetovej prepravy ropy.

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Americká armáda však uviedla, že úžina „zostáva medzinárodnou vodnou trasou. Americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať“. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zaútočil aj na krajiny susediace s Perzským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali po tom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď.

Hormuzský prieliv
Foto: SITA/AP

Nová vlna úderov

Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo CENTCOM, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televízií Sky News a al-Džazíra.

„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.

Zverejnila aj video zachytávajúce stíhačky vzlietajúce z lietadlovej lode a strely s plochou dráhou letu odpaľované z jednej alebo viacerých vojnových lodí. Na záberoch tiež vidno viacero rakiet dopadajúcich na cieľové miesta.

Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred „neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami“.

Irán spustil odvetné útoky

Iránske agentúra IRNA citovala niekoľko vyhlásení Revolučných gárd (IRGC), podľa ktorých v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém.

Cieľom útoku bolo aj veliteľské a riadiace stredisko pre drony na americkej základni v Bahrajne. V druhej fáze odvety sa IRGC zamerali na strediská údržby a opráv vrtuľníkov a hangár pre protiponorkové a námorné hliadkovacie lietadlo P-8 na tej istej základni.

Americký prezident Donald Trump
Foto: SITA/AP

IRGC tiež tvrdia, že zaútočili dronmi na leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku. Jordánska armáda v pondelok ráno uviedla, že zostrelila štyri rakety, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru a boli odpálené z územia Iránu.

V Bahrajne, kde sídli 5. flotila amerického námorníctva, sa v noci viackrát rozozvučali sirény systému protivzdušnej obrany. Tamojšie ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a zamierili na najbližšie bezpečné miesto.

Aktivovanie systému protivzdušnej obrany hlásil aj generálny štáb kuvajtskej armády.

Iránske médiá počas noci informovali o výbuchoch na rôznych miestach v provincii Hormozgán, okrem iného na ostrove Kešm, v neďalekom prístavnom meste Bandar Abbás a v mestách Sirik a Džask. Zástupca guvernéra provincie Chúzistán podľa agentúry ISNA uviedol, že americké útoky zasiahli najmenej osem lokalít. Jedna osoba bola zabitá a štyri ďalšie utrpeli zranenia po tom, čo raketa zasiahla zavlažovaciu stanicu v meste Máhšar.

Ide o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla, keď americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie na summite NATO v Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom.

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