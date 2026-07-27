Nový Spider-Man doženie ľudí k slzám. Zendaya šatami poslala tajný odkaz, fanúšikovia sa boja o MJ

Zendaya a jej manžel Tom Holland majú momentálne nabitý kalendár. Ešte stále promujú ich nový film Spider-Man: Brand New Day a k tomu sa najnovšie pripojila aj propagácia filmu Odyssea, ktorý je momentálne v kinách. Prvý menovaný je štvrtým dielom v sérii Spider-Man od MCU, v ktorom Tom hrá hlavného superhrdinu a Zendaya jeho lásku MJ.
Pár sa tak posledné mesiace neustále objavuje na červenom koberci a snáď nikoho neprekvapí, že Zendaya vždy žiari a nikdy so svojím vzhľadom nešliapne vedľa. Už dávno je totiž herečka známa ako módna ikona a potvrdzujú to napríklad jej pamätihodné outfity z Met Gala. Tentoraz však nebola len štýlová, ale fanúšikovia Spider-Mana si myslia, že vo svojich outfitoch skryla tajný odkaz.
Drží smútok
Ako si všimol portál Buzzfeed, na začiatku press tour v Madride sa ukázala vo vintage minišatách z čipky a hodvábu od Christiana Cowana. Potom nasledoval kožený dvojdielny komplet na mieru od Louis Vuitton v Berlíne a po ňom šaty s motívom pavučiny z roku 1990 od Giorgia Armaniho v Ríme. Zabúdať pritom ani netreba na čierne tričko, ktoré v jej podaní pôsobilo takmer až luxusne.
A hoci je nepopierateľné, že Zendaya vyzerala zakaždým neuveriteľne, fanúšikovia si začali robiť starosti, keď si všimli, že všetky jej outfity na premiérach tohto filmu boli čierne. Akonáhle si tento vzorec ľudia všimli, teórie sa medzi nimi začali šíriť rýchlosťou svetla. Netrvalo dlho a na sociálnych sieťach sa stala virálnou teória, že MJ v tomto najnovšom filme zomrie a že Zendayine outfity sú jej spôsobom, ako za svojou postavou drží smútok.
Varovala fanúšikov vopred
Tieto špekulácie len podporili rozhovory samotnej hviezdy, v ktorých niekoľkokrát spomenula, že film bude poriadny doják. Napríklad pre IGN Benelux uviedla: „Áno, chcem povedať, že minimálne pre mňa je tam tak veľa emocionálnych scén, ktoré ste ešte nevideli, že si hovorím: ‚Bože, toto ľuďom tak trochu zlomí srdce spôsobom, ktorý… ja neviem… vôbec nečakajú.‘“
Keď si Zendaya pred pár dňami na premiéru v čínskom Šanghaji obliekla róbu inej farby, čakali by ste, že fanúšikom odľahne, keďže smutná teória bola vyvrátená. Ak vám to ušlo, hviezda vyzerala senzačne v priehľadnej róbe od Versaceho s jemným detailom pavučiny, pričom hlavnou farbou šiat bola biela.
Nemusí zomrieť MJ
Nakoniec to však nebola pozitívna zmena. Všímavý fanúšik totiž upozornil na to, že biele šaty môžu mať stále rovnaký význam, keďže v Číne je tradičnou farbou smútku a žiaľu biela, nie čierna. Vo virálnom príspevku stojí: „Zendaya nosí na premiérach Spider-Mana samú čiernu, len aby sa v Číne objavila v bielej, pričom biela tam predstavuje smútok. Idem do mdlob.“ Tento príspevok videlo od jeho piatkového zverejnenia už viac ako 2,1 milióna ľudí a získal cez 80-tisíc lajkov.
@zendayacollective zendaya stuns at the “spider-man: brand new day” fan event in shanghai, wearing atelier versace spring/summer 2016 haute couture 🕷️🕸️ #zendaya #fyp #fashion #spiderman #viral ♬ original sound – +84 PLAYLIST
Niekto pritom v komentároch poznamenal: „Ona nerobí nič bezdôvodne! Zendaya a jej štylistický tím si pred príchodom na červený koberec naštudujú všetko – od dress codu až po kultúrnu symboliku danej krajiny. Je to absolútna majsterka ‚method dressingu‘!“
Iní teoretizujú, že aj keď sú tieto špekulácie pravdivé, nemusí to nutne znamenať, že zomrie MJ. Jedna osoba poukázala na to: „Ľudia sa tu dušujú, že MJ zomrie, ale ja si skôr myslím, že drží smútok za niekoho iného.“
Ako to nakoniec bude, sa diváci dozvedia už čoskoro. Spider-Man: Nový deň prichádza do slovenských kín už túto stredu 29. júla a podľa slov herečky je už teraz jasné, že by si ľudia mali so sebou vziať vreckovky.
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