Slovenskí hasiči pokračujú v náročnej misii: Vo Francúzsku zhodili desiatky ton vody na lesné požiare

Rozsiahle lesné požiare naďalej sužujú viaceré krajiny južnej Európy a s ich následkami pomáhajú bojovať aj slovenskí hasiči. Posádka vrtuľníka Black Hawk pokračuje vo Francúzsku v hasení ohňa, ktorý si vyžiadal masové evakuácie a zničil desaťtisíce hektárov porastov. Situácia zostáva vážna nielen vo Francúzsku, ale aj v Španielsku či Taliansku, kde úrady naďalej bojujú s rýchlo sa šíriacimi požiarmi.
Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Po nedeľnom rannom brífingu sa vrtuľník presunul do priestoru nasadenia, odkiaľ zasahoval v okolí obcí Arès a Marcheprime. Neskôr pokračoval v hasení požiarov aj juhozápadne od Bordeaux. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.
Misia je súčasťou projektu rescEU
„Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov. Po ukončení činnosti sa vrtuľník vrátil na základňu v Jonzacu. Slovenskí hasiči tak aj naďalej pomáhajú francúzskym kolegom pri ochrane obyvateľov, majetku a cenných prírodných lokalít zasiahnutých lesnými požiarmi,“ priblížil HaZZ.
Služby prevádzkovateľa leteckej techniky sú poskytované v rámci projektu rescEU-AFFF-H-SK (č. 101319244), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu rescEU Transition 2026.
Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok 24. júla na pomoc v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň. V dôsledku požiarov vo Francúzsku evakuovali už viac než 250 000 ľudí.
Požiare vo Francúzsku zostávajú vážnym problémom
Rozsiahly lesný požiar vo francúzskom departmente Gironde bol v noci na pondelok „vo všeobecnosti stabilný,“ uviedli tamojšie úrady. Pre lesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac než 250 000 ľudí. S požiarom bojujú aj v Španielsku, kde evakuovali vyše 116 000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Situácia zostala v noci vo všeobecnosti stabilná bez veľkého vývoja. Bezpečnostné a záchranné zložky sú naďalej plne mobilizované a pokračujú vo svojich operáciách v teréne,“ uviedla vo vyhlásení prefektúra Gironde. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. V pondelok sa v súvislosti s týmito požiarmi bude konať krízové zasadnutie vlády.
Stanica BBC informuje, že pri lesných požiaroch vo Francúzsku zhorela na juhozápade krajiny plocha s rozmerom 42 000 hektárov. Ide tak o jeden z najrozsiahlejších požiarov od druhej svetovej vojny. Od začiatku roka zhorela vo Francúzsku plocha 98 000 hektárov.
Podľa AFP požiare v Gironde zničili najmenej 240 domov, väčšinu v tamojšej obci Le Porge. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko. Tamojší minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v nedeľu večer oznámil, že požiare v krajine postupujú, no pomaly. Premiér Pedro Sánchez v nedeľu navštívil požiarmi postihnutú provinciu Ávila západne od Madridu. „Čakajú nás náročné hodiny,“ upozornil.
Evakuácie pokračujú aj v Španielsku a Taliansku
S lesnými požiarmi zápasia aj v Taliansku, kde v regióne Apúlia evakuovali viac než 400 turistov. Podľa tamojšej pobrežnej stráže sa očakáva záchrana ďalších 300 osôb, informuje AFP.
Španielske ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu, vrátane provincie Toledo juhozápadne od španielskeho hlavného mesta, zúria lesné požiare. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Situácia je zložitá,“ povedal novinárom minister Fernando Grande-Marlaska. „Dnes sme o niečo pesimistickejší ako včera. Poveternostné podmienky – ako ste mohli vidieť počas celého dňa – nám vôbec nepomohli. Nadchádzajúca noc nevyzerá priaznivo; nebude to pre nás ľahká noc,“ varoval.
Oheň vytvára vlastný vietor, Európska únia posiela pomoc
Úradníci v regióne Gironde na juhozápade Francúzska nariadili evakuáciu ďalších 55 000 ľudí na okraji Bordeaux. Hasiči informovali, že požiar sa opäť zhoršil a dosiahol takú intenzitu, že si vytvára vlastný vietor.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu. Minister vnútra Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov. Paríž požiadal o pomoc v súvislosti s hasením požiarov aj Európsku úniu, ktorá podľa AFP do krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.
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