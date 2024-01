Oppenheimer, Barbie, či Poor Things: Toto sú nominácie na tohtoročné Oscary, pozrite si prehľad

Jedna z najočakávanejších udalostí filmového priemyslu je tu. Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) dnes zverejnila mená a názvy nominovaných na prestížneho Oscara, teda to najdôležitejšie ocenenie, aké môžu filmári a ich diela získať. Komu sa pošťastilo najviac?

Najviac nominácií získali snímky Oppenheimer a Barbie, či Poor Things. V hlavnej úlohe zažiarili Cillian Murphy aj Margot Robbie alebo hviezda Killers of the Flower Moon Lily Gladstone.

Aj keď sa len veľmi ťažko odhaduje, ktoré filmy a ktorí herci na 96. ročníku Oscarov zabodujú najviac, len dnes oznámené nominované mená a tituly môžu poskytnúť ako-taký náhľad, ako to napokon celé dopadne.

Predpovede o tom, ktoré projekty zabodujú, tradične poodhalili tohtoročné Zlaté glóbusy, ktoré svojich majiteľov spoznali začiatkom tohto roka. Práve o Glóbusoch sa totiž často hovorí ako o predzvesti Oscarov, pričom jeho víťazi sa často opakujú aj na tomto ceremoniáli.

Či budú Oscary kopírovať Glóbusy, sa dozvieme 10. marca 2024. Slávnostné odovzdávanie Cien Akadémie prebehne tradične v hollywoodskom Dolby Theatre v Los Angeles. Moderátorom večera bude tentokrát opäť Jimmy Kimmel, pre ktorého to bude už 4. moderovačka prestížneho filmového ceremoniálu.

Ktoré filmy a ktorí filmoví tvorcovia, herci a herečky zabojujú o Oscara? Pozrite si prehľad nominovaných:

Prehľad oscarových nominácií 2024:

Najlepší film / Best Picture

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Najlepší herec v hlavnej úlohe /Actor In a Leading Role

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe / Actress In a Leading Role

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Huller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe / Actor In a Supporting Role

Sterling K Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe / Actress In a Supporting Role

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Najlepší animovaný film / Animated Feature Film

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Najlepšia kamera / Cinematography

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Najlepšie kostýmy / Costume Design

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Najlepšia réžia / Directing

Anatomy of a Fall – Justine Triet

Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor Things – Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

Najlepší dokumentárny film / Documentary (Feature)

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Najlepší krátky dokumentárny film / Documentary (Short Subject)

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó

Najlepší strih / Film Editing

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Najlepší mejkap /Makeup and Hairstyling

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Najlepší soundtrack k filmu / Music (Original Score)

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Najlepšia pôvodná pieseň k filmu / Music (Original Song)

The Fire Inside – Flamin‘ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzhazhe – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie

Najlepšia výprava / Production Design

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Najlepší krátky animovaný film / Short Film (Animated)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Najlepší krátky film / Short Film (Live Action)

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Najlepší zvuk / Sound

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Najlepšie vizuálne efekty / Visual Effects

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Najlepší adaptovaný scenár / Writing (Adapted Screenplay)

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Najlepší pôvodný scenár / Writing (Original Screenplay)

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives