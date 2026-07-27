Nivy sa tešia rekordnému záujmu. Prevádzkovateľ tržnice zostáva napriek rastúcim tržbám v strate

Bratislavská tržnica na streche nákupného centra Nivy patrí medzi najzaujímavejšie časti celého komplexu. Tržby prevádzkovateľa od otvorenia v roku 2021 nepretržite rástli, z pôvodných 375 000 eur na 4,8 milióna eur v roku 2025. Napriek tomu firma, ktorá ju prevádzkuje, doteraz nedokázala vygenerovať zisk a jej hospodárenie sa dostalo do bodu, kedy jej musela finančne pomôcť vlastná materská skupina HB Reavis.
Ide o spoločnosť Tržnica Nivy, samostatnú spoločnosť oddelenú od firmy Stanica Nivy, ktorá má na starosti klasické obchodné prevádzky v komplexe. Kumulatívne firma medzi rokmi 2019 a 2024 nazbierala stratu 1,9 milióna eur, pričom vlani sa jej hospodárenie ešte zhoršilo na stratu takmer 1,5 milióna eur.
Výsledkom je záporné vlastné imanie vo výške vyše 760 000 eur, čo ju podľa zákona posúva do takzvanej krízy a zaväzuje ju do tridsiatich dní riešiť situáciu, inak hrozí konkurz. Informoval o tom portál Index.
Tržby nepretržite rastú
Finančne sa pritom firme darí. Tržnicu so zelenou strechou otvorili na jeseň 2021 spolu s celým nákupným centrom Nivy. Rozbeh skomplikovala pandémia, no koncept si postupne našiel zákazníkov, čo potvrdzuje aj vývoj tržieb. Tie stúpli z 375 000 eur v roku 2021, cez vyše dva milióny eur v roku 2022, až na 4,84 milióna eur v roku 2025.
Napriek tomu firma za celú svoju históriu nebola ani raz zisková. Iba za roky 2019 až 2024 nazbierala kumulatívnu stratu 1,9 milióna eur, k čomu sa pridala ešte výraznejšia strata takmer 1,5 milióna eur za posledný sledovaný rok.
Prevádzka tržnice je pritom oddelená od zvyšku komplexu. Klasické obchody v Nivách má na starosti firma Stanica Nivy, pre samotnú tržnicu vznikla samostatná spoločnosť Tržnica Nivy. Práve vzťah medzi týmito dvoma sesterskými firmami vysvetľuje veľkú časť hospodárenia.
Tržnica Nivy si totiž od Stanice Nivy prenajíma priestory a platí jej za to poplatky, ktoré prudko rástli z necelých 1,5 milióna eur v roku 2022 na 2,6 milióna eur v roku 2023 a 3,1 milióna eur v roku 2024. Stanica Nivy mala pritom v roku 2025 tržby presahujúce 36 miliónov eur.
Pre porovnanie, tržby Tržnice Nivy z vlastných poskytovaných služieb dosiahli v roku 2024 len 3,5 milióna eur, čo znamená, že drvivá väčšina tejto sumy sa v podstate ihneď vracala späť do sesterskej firmy v rámci tej istej skupiny.
Problém „iba na papieri“
Vedenie Tržnice Nivy hovorí o priebežnej optimalizácii aktivít v rámci úspešného projektu s potenciálom ďalšieho rozvoja. Podľa marketingovej manažérky Želmíry Zelenayovej je hospodársky výsledok ovplyvnený najmä historickými investičnými rozhodnutiami a súvisiacimi účtovnými položkami, nie aktuálnou prevádzkovou výkonnosťou projektu.
„Tržnica Nivy je úspešný projekt s veľkým potenciálom ďalšieho rozvoja, preto sa priebežne zameriavame na optimalizáciu aktivít a prirodzene prehodnocujeme tie, ktoré sa z dlhodobého hľadiska neukázali ako perspektívne,“ uviedla pre Index Zelenayová.
Nákupné centrum Nivy, naopak, dosiahlo podľa developera HB Reavis v roku 2024 historicky najlepšie hospodárske výsledky. Maloobchodné tržby presiahli 282 miliónov eur, čo znamená medziročný nárast o viac než 17 percent, a výrazne tak prekonali priemer celého slovenského maloobchodu, kde sa rast pohyboval približne na úrovni 4,5 percenta.
Centrum počas roka 2024 navštívilo takmer 20 miliónov ľudí, čo predstavuje desaťpercentný nárast oproti roku 2023. Zároveň sa zvýšili aj výdavky návštevníkov. „Bez ohľadu na vysoký počet nákupných centier v Bratislave Nivy centrum dokázalo opakovane zaujať,“ vyjadril sa v minulosti Marcel Sedlák, CEO HB Reavis.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku