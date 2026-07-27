Už o pár dní čaká Slovensko špeciálne zatmenie Slnka: Takéto niečo svet opäť uvidí až v roku 2045

Pohľad na zatmenie Slnka

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Zatmenie Slnka bude aj na Slovensku výrazné.

Vesmír nám pravidelne ponúka rôzne zaujímavé udalosti, no v auguste nás čaká niečo špeciálne, čo svet nezažije ďalších 20 rokov. Ide o zatmenie Slnka, ktoré krátko na to vystrieda vrchol známeho meteorického roja. Kombinácia týchto javov nastane opäť až v roku 2045, aj to v USA.

12. augusta sa začne mimoriadna udalosť. Čaká nás zatmenie Slnka, ktoré bude zo Slovenska viditeľné veľmi výrazne, a to v podvečerných hodinách, no úplné zatmenie uvidia napríklad z Grónska, Islandu či Španielska, kde pás totality zasiahne územie od Biskajského zálivu až po ostrov Malorka. S príchodom noci nás následne čakajú známe Perzeidy. Tie budú vrcholiť v noci zo stredy 12. augusta na štvrtok 13. augusta, informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

Kedy a kde pozorovať

Zatmenie Slnka bude u nás pozorovateľné nízko medzi západným a severozápadným obzorom, približne hodinu pred západom Slnka a v priebehu samotného západu. Jedinečnú skúsenosť úplného zatmenia Slnka však zažijú v Španielsku, v severnom Rusku, v Grónsku a na Islande. Do týchto krajín si ho zrejme príde pozrieť aj veľa turistov. Najdlhšie úplné zatmenie bude trvať 2 minúty a 18 sekúnd, a to v Severnom Atlantickom oceáne a na západe Islandu. Tento špeciálny úkaz sa u nás začne o 19:19 nášho času.

Tabuľka časov zatmenia
Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě/Stellarium/Astro-Novinky.eu

„Do pravého spodného okraja slnečného disku sa „zahryzne“ silueta tmavého Mesiaca v nove. Čím viac na východ sa budete nachádzať, tým neskôr čiastočné zatmenie začne a tým menej zo zatmenia bude aj vidieť. Maximum úkazu prebehne na území Česka aj Slovenska okolo 20:11 SELČ (presný čas závisí od polohy pozorovateľa), nie všade však bude viditeľné (na východe Česka a väčšine Slovenska prebehne najväčšie zatmenie už pod obzorom),“ informuje Horálek.

V Bratislave sa zatmenie začne o 19:22. V maxime bude zakrytých až 83,3 percenta Slnka. Čím ďalej pôjdeme na východ, tým menšia časť Slnka bude zakrytá. Horálek zároveň upozornil na dvojitý súmrak. „V priebehu maxima úkazu nastane menšie šero, po západe Slnka sa obloha opäť ešte trošku rozsvieti a až potom začne prebiehať klasický súmrak.“

„Úkaz bude v Španielsku pozorovateľný vo večerných hodinách nízko nad západným až severozápadným obzorom pred západom Slnka. Maximálna dĺžka fázy úplného zatmenia sa na španielskom území bude pohybovať okolo 1 minúty a 49 sekúnd,“ doplnil Horálek. Krajina preto očakáva výrazný počet turistov, ktorí si na Pyrenejský polostrov prišli vychutnať práve tento nádherný jav.

Po zatmení prídu Perzeidy

Po zatmení Slnka sa následne o slovo prihlási každoročný meteorický roj Perzeidy, ktorý súvisí s kométou 109P/Swift-Tuttle. Ich vrchol nastane práve v noci z 12. na 13. augusta, hoci samotná aktivita trvá od 17. júla do 24. augusta. „Frekvencia meteorov bude významne stúpať najmä od polnoci do svitania, kedy pri dobrom počasí zažiari na tmavej oblohe ďaleko od miest 50 až 80 meteorov za hodinu,“ dodal Horálek.

Ilustračný pohľad na Perzeidy
Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě

Pre ich najlepšie pozorovanie však odporúčame ísť ďaleko od miest či iných lokalít so svetelným smogom. Na pozorovanie nebude potrebný žiadny ďalekohľad ani nič podobné.

„Perzeidy sú známe aj tým, že v čase ich maxima môže na oblohe zažiariť aj veľmi jasný meteor. V takom prípade sledujeme zánik až niekoľkocentimetrového prachového fragmentu kométy Swift-Tuttle vysoko v zemskej atmosfére. Obvykle takéto meteory dosahujú jasnosť ako tie najjasnejšie hviezdy nočnej oblohy,“ uzavrel Horálek.

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