SuperStar je späť a poznáme dátum jej štartu. Účinkovať v nej bude aj Marika z Ruže pre nevestu

Obľúbená spevácka šou SuperStar sa po dlhých rokoch čakania vracia na televízne obrazovky. Markíza zverejnila dátum štartu, ktorý sa už nezadržateľne blíži.
Správy o návrate SuperStar sa objavujú už od minulého roka. Po 5 rokoch čakania však konečne poznáme dátum, kedy opäť Slovensko a Česko začnú spoločne hľadať najväčšie spevácke talenty.
Televízia Markíza zverejnila upútavku, v ktorej vidíme moderátora Leoša Mareša aj porotcov Paľa Haberu, Ewu Farnu, Calina a Jakuba Prachařa, aj s informáciou, že SuperStar odštartuje už o niekoľko týždňov, 2. septembra.
Do SuperStar prichádza Marika z Ruže pre nevestu
Prekvapením je, že do speváckej šou prichádza účastníčka Ruže pre nevestu Marika Tremková, ktorá tentoraz nebude bojovať o lásku, ale o priazeň divákov prostredníctvom svojho speváckeho talentu.
V rozhovore pre Markízu priznala, že si pre porotu pripravila pesničku od speváčky Beyoncé. Na otázku, koho z porotcov sa najviac obáva, odpovedala, že nikoho, jedine pri Paľovi Haberovi jej občas preblyskne kontrolka.
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Ako sme už spomenuli, moderátorského postu sa ujme Leoš Mareš, ktorý patrí medzi najobľúbenejších a najskúsenejších moderátorov v Česku a na Slovensku.
„Pre mňa je SuperStar projekt, s ktorým som bytostne spätý. Vnímam ju ako matku talentových šou a ja mám tú česť byť jej súčasťou,“ reagoval na návrat SuperStar.
Paľo Habera, ktorý je so šou spätý už od jej začiatkov, vníma jej ďalšiu sériu veľmi pozitívne. „Televízna obrazovka je silné médium a pokiaľ sa tam človek ukáže – a to nemusí ani vyhrať, stačí, že zaujme –, je to veľmi dobrá východisková pozícia pre jeho ďalšiu kariéru,“ uviedol.
Vracia sa aj Farma
Na obrazovky televízie sa vracia s novou sériou aj Farma. Hoci konkrétne detaily zatiaľ zostávajú zahalené rúškom tajomstva, prvé informácie od hospodára Martina Bagara v rozhovore pre Markízu naznačujú, že diváci sa môžu tešiť na návrat k tradičnej atmosfére Farmy – k práci, jednoduchšiemu životu a situáciám, v ktorých nebude možné ukryť svoju skutočnú povahu.
Každá séria prináša nové tváre, nové pravidlá aj situácie, ktoré dokážu medzi farmármi vyvolať emócie od smiechu až po ostré hádky. Práve nepredvídateľnosť patrí medzi dôvody, prečo si relácia získala množstvo verných fanúšikov, ktorí rok čo rok sledujú, kto si poradí s náročnými podmienkami, kto sa stane lídrom skupiny a kto, naopak, podľahne tlaku.
O tom, že pripravovaná séria bude iná než tie predchádzajúce, prehovoril hospodár Martin Bagár, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej reality šou. Podľa jeho slov bude šou postavená na tradičných hodnotách.
“Veľmi sa teším, máme pripravenú opäť Farmu, aká ešte nikdy nebola. Takže som zvedavý, čo na to povedia diváci. Bude to taká tradičná slovenská Farma,“ odtajnil. Ďalšie detaily však zatiaľ zostávajú tajomstvom. Fanúšikovia sa tak musia nechať prekvapiť, čo presne tvorcovia pripravili a akým smerom sa bude nová séria uberať.
Do Farmy zas prichádza Mersi
Nová séria ešte ani nezačala a diváci sa už stretli s jednou novinkou. Fanúšikovia mohli v ankete hlasovať o tom, koho chcú vidieť ako prvého účastníka novej série. Najväčšiu podporu získala Mersi (vlastným menom Mercedes Gálisová), ktorú taktiež diváci poznajú z reality šou Ruža pre nevestu.
Výsledky hlasovania boli jednoznačné. Mersi získala až 16 595 hlasov a stala sa prvou potvrdenou účastníčkou novej Farmy. Na druhom mieste skončila Ella s počtom 10 850 hlasov a tretí Luis získal 5 042 hlasov. Pre fanúšikov ide o zaujímavý krok, pretože tentoraz nemusia iba sledovať výber súťažiacich, ale môžu sa priamo podieľať na tom, kto dostane šancu bojovať o víťazstvo.
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