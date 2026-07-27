Nová séria reality šou Farma sľubuje návrat ku koreňom: Hospodár prezradil prvé detaily

Desaťročia starý spôsob života, tvrdá práca, súboje, nečakané spojenectvá aj konflikty medzi úplne odlišnými osobnosťami. Reality šou Farma sa už roky spája s výzvou, ktorá preverí nielen fyzickú silu súťažiacich, ale najmä ich charakter, trpezlivosť a schopnosť fungovať mimo komfortu moderného sveta.
Nová séria má byť opäť niečím výnimočná. Hoci konkrétne detaily zatiaľ zostávajú zahalené rúškom tajomstva, prvé informácie od hospodára Martina Bagara v rozhovore pre Markízu naznačujú, že diváci sa môžu tešiť na návrat k tradičnej atmosfére Farmy – k práci, jednoduchšiemu životu a situáciám, v ktorých nebude možné ukryť svoju skutočnú povahu.
Farma, aká tu ešte nebola
Každá séria prináša nové tváre, nové pravidlá aj situácie, ktoré dokážu medzi farmármi vyvolať emócie od smiechu až po ostré hádky. Práve nepredvídateľnosť patrí medzi dôvody, prečo si relácia získala množstvo verných fanúšikov, ktorí rok čo rok sledujú, kto si poradí s náročnými podmienkami, kto sa stane lídrom skupiny a kto, naopak, podľahne tlaku.
O tom, že pripravovaná séria bude iná než tie predchádzajúce, prehovoril hospodár Martin Bagár, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej reality šou. Podľa jeho slov bude šou postavená na tradičných hodnotách.
“Veľmi sa teším, máme pripravenú opäť Farmu, aká ešte nikdy nebola. Takže som zvedavý, čo na to povedia diváci. Bude to taká tradičná slovenská Farma,“ odtajnil. Ďalšie detaily však zatiaľ zostávajú tajomstvom. Fanúšikovia sa tak musia nechať prekvapiť, čo presne tvorcovia pripravili a akým smerom sa bude nová séria uberať.
Hospodár však naznačil, že nepôjde o návrat k jednej z predchádzajúcich tém. Diváci si možno spomenú na 13. sériu, s ktorou sa výraznejšie spájali ovečky. Boli súčasťou diania na statku a objavili sa aj situácie okolo ich chovu a úniku, keď sa farmári rozhodli, že pustia ovce z ohrady, no neskôr zistili, že im ušli.
“Nebudú to ovečky, lebo tie už boli, ale napriek tomu to bude veľmi tradičné,“ dodal Martin Bagar, ktorý tým pravdepodobne narážal na spomínanú sériu. To, že aj malé zmeny môžu ovplyvniť pohľad divákov, ukázala aj česká Farma. Po kritike z predchádzajúceho obdobia sa tvorcovia rozhodli upraviť niektoré prvky šou a diváci začali zmeny vnímať pozitívnejšie.
Koho si diváci vybrali do reality šou?
Nová séria ešte ani nezačala a diváci sa už stretli s jednou novinkou. Fanúšikovia mohli v ankete hlasovať o tom, koho chcú vidieť ako prvého účastníka novej série. Najväčšiu podporu získala Mersi (vlastným menom Mercedes Gálisová), ktorú diváci poznajú z reality šou Ruža pre nevestu.
Výsledky hlasovania boli jednoznačné. Mersi získala až 16 595 hlasov a stala sa prvou potvrdenou účastníčkou novej Farmy. Na druhom mieste skončila Ella s počtom 10 850 hlasov a tretí Luis získal 5 042 hlasov. Pre fanúšikov ide o zaujímavý krok, pretože tentoraz nemusia iba sledovať výber súťažiacich, ale môžu sa priamo podieľať na tom, kto dostane šancu bojovať o víťazstvo.
Mersi chce ukázať svoju inú stránku
Mersi po oznámení výsledkov priznala, že si veľmi váži podporu divákov a na novú výzvu sa teší. “Veľmi si vážim každého jedného hlasu, ktorý ste mi poslali. Idem si to tam užiť na 100 percent. Myslím, že to bude zážitok na celý život a teším sa na všetko,“ povedala tmavovláska.
Zároveň priznala, že Farma bude pre ňu úplne inou skúsenosťou ako Ruža pre nevestu. Kým v predchádzajúcej reality šou diváci sledovali najmä vzťahy a romantiku, na Farme bude musieť ukázať svoju pracovitosť, odolnosť a schopnosť fungovať v náročných podmienkach.
“Je to úplne iný formát ako Ruža a bude to výzva, ale ja mám výzvy rada. Uvidíte moju druhú stránku. Nie som len mestská pipinka, ale viem aj makať,“ odkázala Mersi. Na novú životnú skúsenosť sa pripravuje aj prakticky. S úsmevom dodala: “Gumáky už mám.“
Život bez komfortu
Hoci tvorcovia zatiaľ veľa detailov neprezradili, jedno je isté – nová Farma chce opäť stavať na tom, čo ju robí výnimočnou. Zdá sa, že diváci môžu očakávať návrat k jednoduchšiemu spôsobu života, každodenným povinnostiam, práci na hospodárstve a skúškam, ktoré preveria nielen fyzickú kondíciu, ale aj charakter súťažiacich.
Práve kombinácia odlišných osobností býva často tým, čo vytvára najväčšie napätie. Na jednom mieste sa opäť stretnú ľudia s rôznym životným štýlom, názormi aj skúsenosťami a až čas ukáže, ako si poradia s odlúčením od bežného sveta. Nová Farma tak môže priniesť nielen súboje o výhru, ale aj príbehy ľudí, ktorí budú musieť opustiť svoju komfortnú zónu a dokázať, čo v nich naozaj je.
Reality šou nebude iba o sile a práci. Bude najmä o ľuďoch, ich vzťahoch, konfliktoch a schopnosti zvládnuť situácie, v ktorých sa ukáže ich pravá povaha.
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