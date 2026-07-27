Na Slovensko sa valí ďalšia vlna horúčav: Teploty budú stúpať k 40 stupňom, vrchol príde už čoskoro

Ženy sa ochladzujú vo fontáne počas horúčavy

Foto: TASR/Martin Medňanský

Nina Malovcová
Slovensko môže byť najteplejším miestom strednej Európy.

Predpoveď počasia na najbližšie dni neveští nič dobré pre tých, ktorí už mali tohtoročných horúčav dosť. Po krátkom ochladení sa totiž nad Slovensko opäť natlačí tropický vzduch. Ak sa aktuálne predpovede naplnia, práve naša oblasť môže zažiť najvyššie teploty v celej strednej Európe.

Teplomery sa budú šplhať čoraz vyššie a na prelome týždňa sa môžu dostať až nebezpečne blízko k hranici 40 °C. Upozorňuje na to portál iMeteo. Predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zároveň naznačuje, že horúčavy budú pokračovať aj počas prvého augustového víkendu.

Začiatok týždňa prinesie búrky, potom sa počasie výrazne zmení

Ešte pred návratom tropických horúčav zasiahne niektoré časti Slovenska studený front. Počas pondelka sa môžu na viacerých miestach vyskytnúť prehánky a búrky, ktoré prinesú len krátkodobé ochladenie.

Podľa meteorologických modelov budú najlepšie podmienky na vznik silnejších búrok na severe a východe krajiny. Riziko sa týka najmä okolia miest Prešov, Bardejov, Humenné a Vranov nad Topľou, kde sa môžu vytvoriť aj supercelárne búrky.

Tie môžu priniesť prívalové zrážky, krúpy s priemerom od 2 do 4 centimetrov aj downburst, teda veľmi silný nárazový vietor schopný spôsobovať materiálne škody.

SHMÚ vydal výstrahy pre dva kraje

Na zhoršenie počasia upozorňuje aj SHMÚ, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre Košický a Prešovský kraj. Platí približne od 11.00 do 20.00 hodiny. Meteorológovia upozorňujú, že aj pri výstrahe prvého stupňa sa môžu lokálne vyskytnúť intenzívne lejaky, silný vietor či krúpy. Počasie sa pritom môže meniť veľmi rýchlo.

Búrkové mraky a blesky
Ilustračná foto: Pxhere

Od utorka sa začne rýchlo otepľovať

Po prechode frontu sa počasie upokojí. Nad naše územie sa od západu rozšíri tlaková výš a už od utorka sa začne od juhozápadu dostávať veľmi teplý vzduch tropického pôvodu.

Utorok prinesie prevažne malú oblačnosť, len ojedinele sa môžu objaviť prehánky. Denné teploty vystúpia na 27 až 32 °C, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na dolnom Spiši bude väčšinou 21 až 26 °C.

V stredu sa už oteplí výraznejšie. Meteorológovia očakávajú jasno až polojasno a popoludňajšie maximá dosiahnu 30 až 35 °C. Na severe a vo východných regiónoch bude o niečo chladnejšie, väčšinou 25 až 30 °C.

Koniec týždňa prinesie vrchol horúčav

Vo štvrtok sa podľa SHMÚ ešte viac oteplí. Meteorológovia očakávajú jasno až polojasno a mimoriadne teplé počasie. Denné teploty vystúpia na 33 až 38 °C, na severe a východe sa budú pohybovať medzi 28 a 33 °C. Aj numerické modely, na ktoré upozorňuje portál iMeteo, ukazujú, že práve oblasť Karpatskej kotliny by mala zažiť najvyššie teploty v celej strednej Európe.

Na väčšine Slovenska sa popoludňajšie maximá môžu pohybovať medzi 36 a 39 °C, pričom nie je vylúčené, že sa v niektorých lokalitách priblížia až k hranici 40 °C. Meteorológovia zároveň pripomínajú, že ide o strednodobú predpoveď. Modely sa budú ešte spresňovať a výsledné teploty môžu byť napokon aj vyššie.

Horúčavy nepoľavia ani počas prvého augustového víkendu

Podľa predbežnej predpovede SHMÚ bude obdobie od piatka do nedele ako celok teplotne nadnormálne. Očakáva sa jasno až polooblačno a pokračovanie extrémnych horúčav. Denné teploty sa budú pohybovať od 31 do 39 °C. Veľmi teplé zostanú aj noci, minimá neklesnú pod 18 až 24 °C, v niektorých údoliach sa budú pohybovať okolo 16 °C.

Žena kráča cez vodná hmlu, ktorú nainštalovala miestna samospráva počas horúčav
Foto: TASR/AP

Práve tropické noci bývajú počas vĺn horúčav jedným z najväčších problémov. Organizmus sa počas nich nedokáže dostatočne ochladiť, čo predstavuje zvýšenú záťaž najmä pre seniorov, malé deti a ľudí s chronickými ochoreniami.

Ak sa aktuálne prognózy potvrdia, Slovensko čaká ďalšia výrazná vlna horúčav a na niekoľko dní sa môže stať najteplejším miestom v celej strednej Európe.

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