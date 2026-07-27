Požiare pustošia Európu, podobný scenár hrozí aj na Slovensku: Odborníci apelujú na opatrnosť

Dym stúpa k oblohe počas lesného požiaru pri obci Brestovica pri Komnu na hranici s Talianskom

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
V lesoch teraz môže aj malá nepozornosť spôsobiť rozsiahly požiar.

Stačí jediná iskra, odhodený cigaretový ohorok alebo nezahasené ohnisko a následky môžu byť katastrofálne. Slovensko v týchto dňoch čelí výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé horúčavy, sucho aj vietor vytvorili podmienky, pri ktorých sa oheň môže šíriť mimoriadne rýchlo.

Ministerstvo pôdohospodárstva preto vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť a pripomína, že väčšina požiarov nevzniká vplyvom prírody, ale ľudskej nepozornosti. Štatistiky Hasičského a záchranného zboru navyše ukazujú, že požiare boli počas uplynulého týždňa najčastejším dôvodom ich zásahov.

Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Väčšina požiarov vzniká pre ľudskú nedbanlivosť

Agrorezort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je jasným varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Klimatické podmienky zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho šírenia požiarov, ktoré ohrozujú životy ľudí, prírodu, majetok aj kritickú infraštruktúru.

Pohľad na lesný požiar a hasičov
Foto: SITA/AP

Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Aj zdanlivo bezvýznamné konanie – odhodený cigaretový ohorok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve – môže mať katastrofálne následky.

Ministerstvo vyzýva na maximálnu opatrnosť

„Apelujeme preto na všetkých návštevníkov lesov a prírody, aby dôsledne dodržiavali zásady bezpečného správania. V lesoch a ich ochrannom pásme sa odporúča najmä nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest, nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky, negrilovať v rizikových lokalitách, nenechávať v prírode sklenené fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru, nepoužívať pyrotechniku, neparkovať vozidlá na suchej tráve alebo na miestach, kde môže horúci podvozok zapríčiniť vznietenie porastu. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru je potrebné okamžite volať na tiesňové linky 150 alebo 112,“ zdôraznilo MPRV.

„Zároveň žiadame verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi hasičov, lesníkov a ďalších zodpovedných zložiek,“ podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.

Agrorezort dodal, že ochrana slovenských lesov je spoločnou zodpovednosťou všetkých. V období extrémnych horúčav rozhoduje o bezpečnosti každé zodpovedné správanie. Stačí jediná chvíľa nepozornosti a následky môžu byť nenahraditeľné – pre prírodu, ľudské životy aj majetok.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali za uplynulý týždeň 698-krát. Najviac pri požiaroch, a to 284-krát. Z toho 60-krát v Košickom kraji. HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti. Hasiči ďalej poskytli technickú pomoc (232 zásahov), zasahovali aj pri dopravných nehodách (165) a v súvislosti s nebezpečnými látkami (17).

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