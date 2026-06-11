Svet sleduje ďalšiu eskaláciu: Každá loď prechádzajúca Hormuzom bude podľa Iránu cieľom útoku

Americká armáda vo štvrtok oznámila, že „ukončila“ svoju najnovšiu vlnu útokov zameranú na „vojenské prieskumné kapacity, komunikačné systémy a stanovištia protivzdušnej obrany na území Iránu“. Iránske Revolučné gardy (IRGC) zase uviedli, že v reakcii na údery Spojených štátov zasiahli základne v Kuvajte a Bahrajne.
TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, AP a DPA. „Príslušníci námornej pechoty, letectva a námorníctva Spojených štátov použili presne navádzanú muníciu proti iránskym cieľom, ktoré predstavovali hrozbu pre americké sily a medzinárodné obchodné lode plaviace sa vo vodách regiónu (Blízky východ),“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
Irán tvrdí, že zasiahol desiatky cieľov
„Údery sú odpoveďou na neoprávnenú a pokračujúcu agresiu Iránu. Americké sily zostávajú ostražité, pripravené zasiahnuť a schopné spôsobovať protivníkovi straty,“ dodalo CENTCOM. Iránske Revolučné gardy tvrdia, že v reakcii na údery Spojených štátov zasiahli takmer dve desiatky cieľov. „Počas dvoch vĺn útokov bolo zasiahnutých 18 dôležitých cieľov americkej armády na leteckých základniach,“ v Kuvajte uviedli IRGC vo vyhlásení, ktoré citovala štátna agentúra IRNA.
Kuvajt vo štvrtok oznámil, že dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor a presmeroval lety na alternatívne letiská. „Toto opatrenie prichádza v súvislosti s iránskymi útokmi na Kuvajt a možnými rizikami, ktoré predstavujú pre civilnú leteckú dopravu v regióne,“ uviedol tamojší úrad civilného letectva vo vyhlásení. „Vzdušný priestor bude znovu otvorený a letecká doprava bude obnovená hneď, ako sa situácia stabilizuje a odstránia sa príčiny ohrozenia,“ dodal.
Irán hlási útoky aj na ciele v Jordánsku
Americké veľvyslanectvo v Jordánsku zase varovalo, že „správy naznačujú, že v jordánskom vzdušnom priestore sa nachádzajú strely, drony alebo rakety“. IRGC neskôr uviedli, že použili 12 balistických rakiet s cieľom zasiahnuť americké stíhačky F-35, F-15 a F-16, ako aj kľúčové zariadenia využívané ozbrojenými silami USA na základni a v riadiacom centre v Jordánsku.
Iránske médiá už predtým informovali, že Teherán zaútočil aj na Piatu flotilu námorných síl USA v Bahrajne, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane námorných trás a energetických koridorov na Blízkom východe. Stanica Fox News informovala, že prezident USA Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán „zajtra večer bombardovať znova“.
Trump hovorí o desiatkach striel Tomahawk
Trump tiež povedal, že „na zásahy cieľov v Iráne bolo použitých 49 striel Tomahawk, pričom niektoré z nich zasiahli ciele len 40 míľ (64 kilometrov) od hlavného mesta Teherán“. Podľa prezidenta americké stíhačky operovali aj vo vzdušnom priestore krajiny, pričom ničili radarové systémy a protivzdušnú obranu v jej juhozápadnej časti pri Perzskom zálive. Prezident pre televíziu dodal, že ho kontaktovali vysokopostavení iránski predstavitelia a požiadali Spojené štáty, aby zastavili bombardovanie.
Útoky sa začali pred polnocou stredoeurópskeho letného času. Iránske médiá vrátane štátnych agentúr informovali o výbuchoch na viacerých miestach na juhu krajiny aj neďaleko spomínaného Teheránu. Ten oznámil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prielivom bude považovaná za cieľ útoku. Agentúra Mehr uviedla, že vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prielivu pre všetky plavidlá, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Teherán tak reagoval na najnovšie útoky zo strany Spojených štátov. Armáda USA však poprela tvrdenia Iránu o uzavretí Hormuzu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Teherán tvrdí, že prieliv je uzavretý
„Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“. Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.
Iránska armáda tiež uviedla, že uzavretie prielivu bolo vyvolané zmenenou bezpečnostnou situáciou po najnovších amerických útokoch, napísala agentúra DPA. Armáda USA neskôr poprela tvrdenie Teheránu o tom, že Hormuz bol úplne uzavretý. „PRAVDA: Obchodné lode dnes večer naďalej prechádzajú do a z Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
Napätie medzi USA a Iránom ďalej rastie
Ozbrojené sily USA krátko pred polnocou stredoeurópskeho letného času oznámili, že v rámci najnovšej eskalácie napätia zasahujú „viaceré ciele“ na území Iránu. Útoky prišli po tom, ako ich avizoval prezident USA Donald Trump a neskôr aj minister obrany Pete Hegseth. Iránske médiá hlásili výbuchy na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu a západne od Teheránu. Na viacerých miestach boli aktivované systémy protivzdušnej obrany.
Televízia Fox New s odvolaním sa na slová Trumpa informovala, že americká armáda použila pri najnovšom útoku 49 rakiet Tomahawk, pričom viaceré z nich zasiahli ciele len niekoľko desiatok kilometrov od iránskeho hlavného mesta. Trump už skôr v stredu vyhlásil, že Spojené štáty budú útočiť na Irán napriek prímeriu, ktoré platí od apríla, a navzdory snahám dosiahnuť dohodu o ukončení vojny.
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