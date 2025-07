Slovenský trh chce dobyť ďalší poľský reťazec. Sieť hračkárstiev u nás čoskoro otvorí prvú predajňu, hľadá už aj personál

Na súčasnom slovenskom trhu je synonymom hračkárstva sieť predajní Dráčik. Domáca najetablovanejšia sieť má konkurenciu azda iba v predajni Alltoys, no to sa už čoskoro môže zmeniť. Podľa dostupných správ je krôčik od vstupu medzi tuzemských spotrebiteľov poľský Smyk.

Smyk je poľský obchodník, ktorý sa zameriava na predaj hračiek a detského oblečenia. U našich severných susedov má otvorených viac ako 240 kamenných predajní, pričom v rámci svojho pôsobenia sa už rozšíril napríklad do Rumunska či na Ukrajinu. Tradícia značky siaha až do minulého storočia, pod súčasným názvom je rozpoznateľná od roku 2000.

Okrem svojich pobočiek sa Smyk snaží budovať silnú pozíciu aj prostredníctvom svojho internetového obchodu. Zaujímavosťou je, že reťazec predáva produkty aj pod vlastnou značkou. O príchode na slovenský trh informoval portál Aktuality.sk.

Kategórie vlastných produktov má rozdelené do segmentu hračiek – pod značkou Smiki, a oblečenia – pod značkou Cool Club. Konceptuálne tak pôjde o mierne odlišný štýl predajní, na aký sú domáci spotrebitelia zvyknutí. V podobnom duchu sa už nesie nakupovanie v sieťach Tesco či Pepco, tie však nemajú hlavnú pozornosť upriamenú na tieto kategórie. Smyk tak vytvorí akýsi hybrid.

Prvá predajňa bude v Bratislave

Ako vyplýva z pracovných ponúk, ktoré boli zverejnené na portáli Profesia.sk, prvá slovenská predajňa sa bude nachádzať v hlavnom meste. Konkrétne obsadí priestory v známom nákupnom centre Bory Mall. Spoločnosť Smyk Slovakia aktuálne hľadá zástupcu vedúceho predajne a tiež asistentov predaja. V prvom prípade ponúka plat 1 800 eur, asistenti si vedia zarobiť okolo 1 300 eur.

Otváranie ďalších predajní sa zatiaľ nepotvrdilo, no dá sa predpokladať, že expanzia sa nezasekne iba v Bratislave. Pre Smyk ale pôjde takpovediac o krst ohňom, nakoľko si na náročnom trhu priamo zmeria sily s najvážnejšou konkurenciou. Bory Mall navyše pod jednou strechou už teraz združuje Dráčik a Alltoys.

Alltoys s veľkou zmenou

Čoraz silnejšiu pozíciu sa snaží vybudovať aj sieť hračkárstiev Alltoys. Ako sme vás ešte počas mája informovali, v uplynulom období značka prešla výraznými zmenami.

Podľa oficiálneho webu spoločnosti nájdeme hračkárstva Alltoys v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Martine, Liptovskom Mikuláši, Prievidzi, Košiciach a Prešove. V hlavnom meste sú zastúpené hneď niekoľkokrát a po celom Slovensku je otvorených dokopy 16 predajní. Sieť prešla dôležitou zmenou počas minulého roka, keď sa dostala do vlastníckeho portfólia skupiny Sparkys.

Vlaňajšou akvizíciou Alltoys sa teda firma Sparkys dostala aj na Slovensko, pričom tento rok začala so zmenami, ktoré uvidia tiež stáli zákazníci. Tie sa budú týkať dizajnu predajní a ich názvu, pričom prvý takýto obchod už nájdeme v Banskej Bystrici. Ako sa nám podarilo zistiť, tento scenár sa bude týkať aj ďalších predajní. „Naším cieľom je do troch rokov prerobiť všetky existujúce predajne do nového vizuálu,“ uviedol pre interez Jan Mařík, CEO Sparkys.