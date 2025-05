Populárne hračkárstva čaká veľká zmena. Pod súčasným názvom ich už čoskoro nenájdete, mení sa aj vzhľad predajní

Ak sa v súčasnosti pozrieme na trh s hračkami, vo veľkom mu dominujú predovšetkým siete Dráčik a Alltoys. Tie často nájdeme aj vo väčších obchodných centrách a zákazníci ich majú zafixované ako synonymá hračkárstiev. Práve druhá menovaná sieť sa pustila do veľkých zmien.

Podľa oficiálneho webu spoločnosti nájdeme hračkárstva Alltoys v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Martine, Liptovskom Mikuláši, Prievidzi, Košiciach a Prešove. V hlavnom meste sú zastúpené hneď niekoľkokrát a po celom Slovensku je otvorených dokopy 16 predajní.

Sieť prešla dôležitou zmenou počas minulého roka, keď sa dostala do vlastníckeho portfólia skupiny Sparkys. Ide o českú firmu, ktorá bola založená ešte v roku 1998. Za viac ako 20 rokov sa spoločnosť dokázala v Českej republike vypracovať na jedného z kľúčových hráčov v tomto segmente, pričom má u našich susedov otvorených viac ako 30 predajní. Takzvaná vlajková loď sa nachádza v Prahe a má štyri podlažia.

Vlaňajšou akvizíciou Alltoys sa teda firma Sparkys dostala aj na Slovensko, pričom tento rok začala so zmenami, ktoré uvidia tiež stáli zákazníci. Tie sa budú týkať dizajnu predajní a ich názvu, pričom prvý takýto obchod už nájdeme v Banskej Bystrici. Ako sa nám podarilo zistiť, tento scenár sa bude týkať aj ďalších predajní. „Naším cieľom je do troch rokov prerobiť všetky existujúce predajne do nového vizuálu,“ uviedol pre interez Jan Mařík, CEO Sparkys.

Ešte tento rok by sa do nového šatu mohli „obliecť“ obchody v trenčianskom OC Laugarício a žilinskom Auparku. Mařík uviedol, že do konca roka ešte môžu teoreticky pribudnúť aj ďalšie mestá, no závisí to od viacerých faktorov a dohôd s nákupnými centrami, kde pôsobia. Líder Sparkys zároveň pre náš portál potvrdil, že v plánoch spoločnosti je otváranie nových predajní, bližšie detaily však nešpecifikoval.

Zmeny v systéme a zatváranie predajní?

Keď Sparkys vlani preberalo sieť Alltoys, dostupné správy hovorili o tom, že preberá 17 predajní. V súčasnosti na webe hračkárstva nájdeme o jeden obchod menej. CEO Jan Mařík pre portál Seznam Zprávy ešte v novembri minulého roka uviedol, že nevylučuje ani zatvorenie niektorých predajní.

„Zatváranie niektorých predajní závisí od toho, ako skončia rokovania o nájmoch. Tie sa pre infláciu extrémne vyšplhali, pretože prenajímatelia uplatnili inflačné doložky. Je to úplne mimo realitu,“ povedal. Ako dodal, zmeny nastali aj vo všeobecnom fungovaní firmy a dodávateľskom procese. Po akvizícii Sparkys zrušilo centrálny sklad na Slovensku a tovar distribuuje zo svojho českého skladu.