Na Slovensko prichádza nový veľký reťazec. Láka na stabilne nízke ceny a známy sortiment

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Prvá predajňa sa už pripravuje v známom nákupnom centre, spoločnosť tiež hľadá zamestnancov a ponúka zaujímavé platové ohodnotenie.

Kým množstvo menších a lokálnejších obchodníkov v posledných mesiacoch zápasí s problémami, pre väčšie značky a diskontné reťazce je Slovensko stále atraktívny trh a dá sa povedať, že vzhľadom na okolnosti uplynulého obdobia zažívame v expanzii rekordné obdobie. Portfólio veľkých spoločností by mohol už čoskoro doplniť ďalší zaujímavý hráč.

Od roku 2023 na slovenský trh, okrem iného, svoje podnikanie rozšírili značky ako Action, Biedronka (spolu s Hebe), Woolworth, Ochnik, Smyk, Mueller, WorldBox, Primark či ruský lacný reťazec Mere. Väčšinu z uvedených obchodníkov spája to, že svoj sortiment dokážu ponúknuť širokej skupine ľudí v relatívne dostupných/diskontných cenách.

Podobnú stratégiu bude pravdepodobne raziť aj dánsky reťazec Normal. Ten na Slovensku pripravuje svoju prvú predajňu a zároveň sa pustil do náboru nových zamestnancov. Upozornil na to člen facebookovej skupiny Reťazce a obchody, ako aj portál Aktuality.sk.

Normálny tovar za nízke ceny

V predajniach Normal predávame úplne bežný tovar za fixné nízke ceny,“ uvádza spoločnosť na svojom webe. Ako zástupcovia reťazca dodávajú, ich cieľom je priniesť pre ľudí zážitok z každého nákupu a vďaka tomu, že ich tovar je konštantne predávaný v nízkych cenách, nepotrebujú žiadne špeciálne promo akcie a zľavy.

Dánsky obchodník je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má Normal značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné.

Reťazec aktuálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Európe. Z pôvodne severského konceptu sa od založenia v roku 2013 rozšíril do viacerých európskych krajín. Terajšiu sieť tvorí takmer tisíc predajní v štátoch ako Nórsko, Švédsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko či Taliansko.

Koncept predajne môžu Slováci poznať

Slovákom by mal byť dobre známy aj štýl predajne, ktorý Normal razí. Konceptuálne sa podobá švédskemu gigantu Ikea či dánskemu kolegovi Flying Tiger – obchod je navrhnutý ako jednosmerná trasa. V praxi to znamená, že si ho takpovediac musíte prejsť celý, čo zvyšuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov.

Zároveň je tento koncept vhodný do nákupných centier a práve v nich si ho dánska spoločnosť pod Tatrami otestuje. Prvá pobočka totiž vzniká v známom bratislavskom shoppingu Eurovea.

Na portáli Profesia sa už zároveň objavili aj prvé pracovné ponuky. Asistent manažéra predajne si môže zarobiť od 1 700 eur, manažér dokonca od 2 000 eur mesačne. Otvorená je tiež pozícia HR & Payroll Partner, v rámci ktorej sa ponúkaná mzda dostala na úroveň 2 500 eur mesačne. Termín otvorenia zatiaľ špecifikovaný nebol.

