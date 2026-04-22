Na Slovensko prichádza nový lacný reťazec. Prvú predajňu otvorí už čoskoro v známom nákupnom centre

Foto: TS KNKTR/Flickr

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Vstup na slovenský trh čaká ďalšieho veľkého hráča. Ten zákazníkom sľubuje stabilne nízke ceny známych produktov.

O vstupe dánskeho reťazca Normal na slovenský trh sme vás prvý raz informovali ešte začiatkom februára. Spoločnosť v tej dobe realizovala nábor zamestnancov a viditeľná bola aj reklamná grafika v nákupnom centre Eurovea. Práve tu sa už čoskoro otvoria brány prvej tuzemskej pobočky.

Konkrétne sa tak stane 20. mája v spomínanom shoppingu na nábreží Dunaja, zástupcovia reťazca o tom informovali v tlačovej správe.

Známy koncept

Dánsky obchodník je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má Normal značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné.

Reťazec aktuálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Európe. Z pôvodne severského konceptu sa od založenia v roku 2013 rozšíril do viacerých európskych krajín. Terajšiu sieť tvorí takmer tisíc predajní v štátoch ako Nórsko, Švédsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko či Taliansko.

Slovákom by mal byť dobre známy aj štýl predajne, ktorý Normal razí. Konceptuálne sa podobá švédskemu gigantu Ikea či dánskemu kolegovi Flying Tiger – obchod je navrhnutý ako jednosmerná trasa. V praxi to znamená, že si ho takpovediac musíte prejsť celý, čo zvyšuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov.

Ilustračná foto: Ssu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ako reťazec deklaruje, Slovákom chce ponúkať stabilný sortiment známych značiek a každodenných produktov za konzistentne nízke ceny, a to bez zliav, kupónov či časovo obmedzených akcií.

Eurovea ako vstupný bod

Prvú prevádzku sa Dáni rozhodli umiestniť vo frekventovanom nákupnom centre Eurovea, ktoré podľa ich slov predstavuje ideálny vstupný bod v silnej retailovej lokalite.

Teší nás, že môžeme priniesť koncept Normal na slovenský trh a predstaviť ho zákazníkom na Slovensku. Slovensko vnímame ako trh, ktorý je čoraz otvorenejší novým formátom nakupovania, čo je plne v súlade s naším prístupom,“ uviedol generálny riaditeľ Jakob Frølich Maarbjerg.

Chceme vytvoriť miesto, kde si ľudia na Slovensku nájdu svoje obľúbené produkty za výhodné ceny a zároveň si užijú samotný nákupný zážitok. Vďaka neustále sa meniacemu sortimentu môže každá návšteva priniesť niečo nové a nečakané,“ dodal.

Ďalšie pobočky síce kompetentní priamo nepotvrdili, no dá sa očakávať, že vzhľadom na ich expanzný model by sa mohli rozšíriť aj do iných lokalít.

