Slovenská obec patrí medzi najkrajšie miesta v krajine: Vyrazte sem na výlet

Podbiel, skrytý raj, zaujme aj malebnými turistickými trasami v okolí.
Už sme vás takto zoznámili s obcami ako Špania Dolina, Terchová či Zuberec. Naposledy sme vám priniesli viac informácií o výhernej obci roka Budmerice, niekoľko týždňov dozadu zase o ďalekej Novej Sedlici na východe Slovenska. A našu pozornosť tentoraz získala ďalšia oravská kráska.
Reč je o obci Podbiel, ktorá láka svojou kultúrnou hodnotou, ako aj prírodnými krásami v okolí.
Ľudová Bobrova raľa aj továrenská Františkova Huta
Na jednom mieste sa tu sústreďuje hneď niekoľko jedinečných prvkov, ktoré návštevníkov vtiahnu do sveta slovenských tradícií.
Oravskú ľudovú kultúru tu cítiť v každom kúte obce a jej dominantou je súbor tradičných hospodárskych dvorov. Tento architektonický celok nesie názov Bobrova raľa a ide o vyhlásenú Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, ktorá je ako vystrihnutá z filmu od režiséra Juraja Jakubiska.
Domčeky stále slúžia svojim majiteľom. Ako informuje obec na oficiálnej stránke, mnohé z nich nie sú trvalo obývané a využívajú sa najmä na rekreačné účely. Budovy sú typickým príkladom výstavby na strednej Orave, zároveň sú však v súkromnom vlastníctve, čo znamená, že o vstup do nich sa rozhodne nepokúšajte. Nič vám však nebráni v tom obdivovať jedinečné stavby počas pokojnej prechádzky v okolí.
Ako dodáva portál, obec patrí medzi najzachovalejšie lokality na Orave a je súčasťou etnograficky charakteristickej oblasti regiónu. Ak chcete vedieť viac o ľudovej architektúre, oravskej kultúre či každodennom živote a tradíciách, za návštevu určite stojí Malé etnografické múzeum.
Obec okrem toho láka aj na jedinečnú technickú pamiatku. Je ňou Františkova huta a ide o bývalú továrenskú halu železiarne z 19. storočia, ktorú nájdete vo vzdialenosti zhruba dvoch kilometrov od centra obce. Návštevu si ľudia veľmi pochvaľujú a tvrdia, že ide o nádherné miesto, kde „stojí za to zastaviť sa a nadýchnuť sa histórie“.
