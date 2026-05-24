Malebná slovenská obec získala parádne ocenenie: Treba ju vidieť, vyrazte sem na výlet

Každý týždeň vám prinášame tip na výlet na miesto, ktoré naozaj stojí za návštevu. Našou prvou zastávkou v tejto sérii bola malebná Špania Dolina. Odvtedy sme vás zaviedli napríklad do jánošíkovskej Terchovej, oravského Zuberca či na „ďaleký východ“ do Novej Sedlice.
Dnes sa však presunieme na opačný koniec Slovenska – naším cieľom sú totiž Budmerice.
Táto obec je skvelým východiskovým bodom, z ktorého sa viete vydať na prieskum kultúrnych pamiatok, okúsiť mestskú turistiku dvoch miest na západnom Slovensku, nazrieť do dávnej minulosti za hradbou, alebo zažiť Malé Karpaty na vlastnej koži.
Dedina roka 2025
Budmerice návštevníkov očaria svojím kultúrnym bohatstvom aj jedinečnou atmosférou. Zaujmú aj tým, že v roku 2025 získali národné ocenenie Dedina roka a skončili na 1. mieste.
Tento úspech obci spolu s Kyjaticami zabezpečil zaradenie do Európskej ceny obnovy dediny, v ktorej Slovensko naposledy reprezentovali obce Korňa a Čičmany.
Absolútnou dominantou obce zostáva kaštieľ, ktorý svojou krásou láka nielen Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia. Ako informuje obec na oficiálnej stránke, kaštieľ je obklopený prekrásnym anglickým parkom a pýši sa bohatou históriou.
Vznikol po vzore zámkov na Loire vo Francúzsku a jeho výstavbu inicioval v roku 1889 gróf Ján Pálfi. Park mal pritom grófskej rodine zabezpečiť nielen súkromie, ale aj reprezentatívne prostredie okolo sídla.
Nadšencov histórie môže okrem toho zaujať, že práve pri tejto obci sa 11. augusta 1705 odohrala bitka pri Silnici proti uhorským povstalcom kniežaťa Františka Rákociho.
Nahlásiť chybu v článku