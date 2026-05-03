Malebná slovenská obec patrí medzi najkrajšie, aké u nás máme: Musíte sem vyraziť

Minulý týždeň sme vás vzali na prehliadku Osturne, týždeň predtým do obce Špania Dolina. Dnes vás pozývame na úplný východ Slovenska – do obce Nová Sedlica v Prešovskom kraji, o ktorej ste možno ešte nepočuli.
Neveľká a malebná dedina sa objavuje v rebríčkoch najkrajších obcí Slovenska.
Najväčším lákadlom je jej bezprostredná spojitosť s jedným z najzachovalejších prírodných území v krajine, ktorým je Národný park Poloniny.
Domček deduška Večerníčka či najvýchodnejší bod Slovenska
Turisti, ktorí do lokality vyrazia, si pochvaľujú ticho, aké sa inde hľadá len ťažko. Pozornosť si však obec získava aj vďaka nenápadnej, no o to viac zaujímavej atrakcii, ktorú možno zhrnúť do troch slov – domček deduška Večerníčka.
Tento objekt vyhlásili už v roku 1987 za národnú kultúrnu pamiatku. Za zmienku stojí aj fakt, že pre majetkové nezrovnalosti museli celý domček v minulosti presťahovať z pôvodného pozemku o 120 metrov ďalej.
Následne prešiel rekonštrukciou a dnes v ňom nájdete stálu expozíciu. Pre turistov je domček obľúbenou zastávkou, a pre mnohých je pohľad na starý dom nostalgickým záberom do ich vlastného detstva.
V tesnej blízkosti dediny nájdete aj najvýchodnejší bod Slovenska a priamo z obce môžete vstúpiť do lesov v NP Poloniny. S tým sa prirodzene spája aj rešpekt k prírode, vrátane vystríhania pred prítomnosťou medveďov. Zároveň však ide o jedno z mála miest na Slovensku, kde môžete vidieť les v takmer nedotknutej podobe.
Nahlásiť chybu v článku