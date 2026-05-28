Bozkávanie s Adamom Bardym nebolo také idylické: Maca Zábranská prezradila, čo jej robil

Chémia medzi hercami dokáže výrazne ovplyvniť to, ako diváci vnímajú seriálový pár. Niekedy za ňou nestojí veľká romantika, ale najmä dôvera, profesionalita a schopnosť navzájom sa podržať pred kamerou.
Herečka zo seriáluMama na prenájom Maca Zábranská porozprávala v Teleráne, aké to bolo hrať po boku sympatického Adama Bardyho. Diváci ich na obraze vnímali ako prirodzenú dvojicu, no herečka s úsmevom priznala, že za ich fungovaním bola najmä pracovná súhra, spoľahlivosť a dobrá energia medzi nimi. Reč však prišla aj na zákulisný detail, ktorý jej vedel nakrúcanie romantických scén poriadne znepríjemniť.
Na obraze pôsobili ako zohraný pár
Maca Zábranská priznala, že od ľudí často počúvala, ako presvedčivo s Adamom Bardym pred kamerou pôsobia. Diváci im uverili každé gesto aj pohľad, no za ich presvedčivým výkonom stála najmä vzájomná dôvera, profesionálny prístup a prirodzené naladenie pred kamerou.
„Neviem, či sa chémia musí úplne zrodiť, pretože ona tam buď asi je, alebo nie je. Hlavne to je taká pracovná chémia, párová dynamika. Nie, že by sme mali chémiu prirodzene. Všetci mi hovorili, že na obraze pôsobíme, akoby sme boli manželia, že nám to funguje,“ povedala Maca.
Podľa nej za tým mohla byť aj kombinácia ich pováh. Kým ona samu seba opísala ako energickejšiu, Adam Bardy na ňu pôsobil pokojnejšie a stabilnejšie.
„Možno je to takými ľudskými energiami a hlavne Adam je veľmi spoľahlivý, vždy vedel texty a dalo sa naňho spoľahnúť, čo sa týkalo práce. Keď mal niekto akýkoľvek náznak blbej nálady, vedel to hneď zhodiť dobrým vtipom, pretože je veľmi vtipný. Ja som bola pri ňom trošku taká motorová myš a on ten vojak a tak to celé zaklaplo,“ prezradila herečka.
