Autobus s mladými športovcami narazil do stromu. Vodič zahynul, 23 ľudí utrpelo zranenia

Autobus prevážajúci mladých športovcov, ich trénerov a rodičov v sobotu ráno na diaľnici medzi maďarským mestom Pécs a Budapešťou vybočil zo svojho pruhu a narazil do stromu. Nehodu neprežil vodič a viac ako dve desiatky osôb utrpeli poranenia, píše TASR podľa správ agentúry AP a servera telex.hu.
Príčina nehody nie je známa
Nehoda sa stala v blízkosti obce Hird okolo 5.20 h ráno a jej príčina dosiaľ nie je známa. V autobuse sa nachádzalo 19 mladých súťažiacich z aerobikového oddielu športovej školy v Pécsi, traja tréneri, šiesti rodičia a vodič. Autobus viezol študentov na druhé kolo súťaže v Budapešti.
Podľa polície 23 pasažierov autobusu utrpelo zranenia a všetci boli prevezení do nemocníc. Maďarský prezident Tamás Sulyok v príspevku na sociálnej sieti Facebooku označil nehodu za „srdcervúcu“ a vyjadril „úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zraneným praje skoré uzdravenie“.
