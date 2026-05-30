Globálne zásoby ropy miznú rekordným tempom. Bezpečnosť dodávok bude v lete ohrozená, varujú tri organizácie

Medzinárodný menový fond, Svetová banka a Medzinárodná agentúra pre energetiku v piatok varovali pred rizikami pre bezpečnosť dodávok palív počas letných mesiacov, ak sa lodná doprava cez Hormuzský prieliv nevráti do normálu.
„Globálne zásoby ropy sa v dôsledku výrazného výpadku dodávok cez túto kľúčovú trasu míňajú rekordným tempom,“ upozornili v spoločnom vyhlásení šéfovia troch medzinárodných organizácií.
„Ak sa tok lodí neobnoví, rýchle vyčerpávanie zásob pred vrcholom letného dopytu na severnej pologuli zvýši riziká pre energetickú bezpečnosť, trhové podmienky aj ekonomickú odolnosť.“
Neúmerný zásah na krajiny s nižšími príjmami
V apríli oznámili, že vytvárajú koordinačnú skupinu na riešenie krízy, najmä pre zraniteľné ekonomiky. V piatok opäť zdôraznili, že prudký rast cien energií a hnojív neúmerne zasahuje krajiny s nižšími príjmami. „Vyššie ceny hnojív sú obzvlášť znepokojujúce, keďže mnohé štáty vstupujú do obdobia sejby,“ uviedli.
Americko-izraelská vojna proti Iránu, ktorá Hormuz fakticky zablokovala, zasiahla okrem prepravy ropy a plynu aj svetové dodávky hnojív. Krajiny odkázané na ich dovoz čelia vážnym problémom, pričom potravinová bezpečnosť je jednou z najväčších obáv.
