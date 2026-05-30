Na Liptove zaznamenali zemetrasenie. Epicentrum sa nachádzalo asi 11 kilometrov od Liptovského Mikuláša

V piatok 29. mája 2026 bolo na území Slovenska zaznamenané slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,4. Epicentrum bolo na Liptove a k otrasom došlo krátko popoludní o 14:43.
Podľa seizmologických škál ide o veľmi slabé zemetrasenie, ktoré ľudia spravidla necítia a nepredstavuje žiadne riziko pre budovy ani infraštruktúru. Takéto udalosti sú bežne zachytávané len citlivými prístrojmi. O zemetrasení informovalo Európsko-stredomorské seizmologické centrum.
Podľa centra sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 11 kilometrov od Liptovského Mikuláša a asi 83 kilometrov od poľského mesta Bielsko. Ohnisko bolo v hĺbke približne 5 kilometrov pod povrchom. Tento rok už sme už jedno väčšie zemetrasenie zaznamenali.
Druhé tento rok, v Šamoríne vyvolalo diskusiu
Ako sme informovali, tento rok už bolo na Slovensku zaznamenané zemetrasenie, konkrétne v okolí Šamorínu. Po otrasе s magnitúdou 4,3 sa objavilo ešte viacero dotrasov, pričom najsilnejší dosiahol magnitúdu 3,3. Otrasy vtedy pocítili obyvatelia viacerých miest na juhozápadnom Slovensku a seizmológovia potvrdili, že išlo o následnú aktivitu po hlavnom zemetrasení pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda.
Zemetrasenie vtedy otvorilo diskusiu o stave a pripravenosti systému včasného varovania na Slovensku, ktorý má prostredníctvom mobilných telefónov upozorňovať občanov na mimoriadne situácie.
Napriek systému totiž po zemetrasení obyvatelia z postihnutých oblastí uvádzali, že žiadne varovné SMS neobdržali.
