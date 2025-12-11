Slováci budú nakupovať v novom Kauflande. Populárny reťazec teraz otvára predajňu aj v menšom meste

Kaufland dnes otvoril v poradí 87. predajňu na Slovensku.

Kaufland, jeden z najväčších hráčov na slovenskom maloobchodnom trhu, dnes prichádza s novou predajňou. Nachádza sa v Považskej Bystrici a je to druhá predajňa tejto siete v meste.

Predajňa s plochou 2 780 metrov štvorcových obyvateľom Považskej Bystrice poskytne široké možnosti nakupovania, tak, ako sú zvyknutí z ostatných predajní. Samozrejmosťou je veľké parkovisko pre takmer 250 áut, nechýbajú ani nabíjačky pre elektromobily.

V Považskej Bystrici si dlhodobo všímame veľký záujem verejnosti o naše služby, preto sme sa rozhodli otvoriť v meste ďalšiu predajňu. Veríme, že obyvatelia si ju rovnako obľúbia a budú sa sem radi vracať na pravidelné nákupy,“ uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v tlačovej správe.

Ako sme informovali, reťazec má v plán expandovať aj počas budúceho roku.

To, na čo sú ľudia pri značke zvyknutí

Pri reťazci platí, že je pri výbere lokalít pre nové predajne opatrný a drží sa svojich štandardov. To znamená predajne s minimálnou plochou 2 000 metrov štvorcových, a to ako v rámci samostatne stojacich budov, tak aj v nákupných centrách či iných obchodných zónach.

V jeho ponuke nájdete každý deň čerstvé ovocie a zeleninu, pečivo priamo z pekárne aj široký výber mäsa a mliečnych produktov. Zákazníkov, ktorí preferujú rastlinnú stravu alebo majú potravinové intolerancie, potešia obľúbené privátne značky K-Free a K-Take it veggie. V regáloch sú k dispozícii aj produkty z rady K-Classic, kam patrí viac než 1 700 výrobkov od potravín až po drogériu, a nechýba ani značka K-Z lásky k tradícii, ktorú pripravujú slovenskí dodávatelia podľa tradičných receptúr.

Ako sa píše na webe spoločnosti, mimo zachovania svojich štandardov sa Kaufland pri nových predajniach zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc.

