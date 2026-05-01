Dvaja Česi presvedčili starenku, že jej syn zrazil dieťa: Dala im 5800 eur

zlodeji

Foto: Facebook (Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Michaela Olexová
TASR
„Tvrdili jej, že syn je zadržaný a na jeho prepustenie je potrebné zaplatiť kauciu vo výške 20 000 eur,“ prezradila policajná hovorkyňa.

Obvineniu za zločin podvodu čelia dvaja Česi vo veku 27 a 45 rokov, ktorí podviedli 82-ročnú seniorku z Trenčianskych Teplíc a pripravili ju o finančnú hotovosť a šperky. Ako informovala v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, mužov polícia zadržala pred hraničným priechodom v Drietome a obaja boli umiestnení do cely policajného zaistenia.

Páchatelia kontaktovali dôchodkyňu telefonicky v stredu (29. 4.) pod zámienkou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej malo dôjsť k zraneniu maloletej osoby.

Odovzdala im 5 800 eur a šperky v taške

„Tvrdili jej, že syn je zadržaný a na jeho prepustenie je potrebné zaplatiť kauciu vo výške 20 000 eur. Seniorku následne inštruovali, aby pripravila finančnú hotovosť a šperky,“ priblížila Klenková.

Podľa ich pokynov si žena nachystala svoje úspory a šperky, pričom finančnú hotovosť vo výške 5 800 eur spolu so šperkami zo žltého kovu odovzdala v igelitovej taške mužovi, ktorý ju čakal pred jej rodinným domom.

„Na miesto prišiel osobným motorovým vozidlom zn. Audi A4, pričom v aute sa nachádzala aj ďalšia osoba. Po prevzatí vecí z miesta odišli. Seniorka následne kontaktovala políciu. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo podozrivé osoby v krátkom čase zadržať pred hraničným priechodom Drietoma,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Mladší muž urobil nedávno to isté, inú seniorku obral o 17 400 eur

Trenčiansky okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 45-ročnému mužovi obvinenie pre zločin podvodu spáchaného formou účastníctva.

„Dvadsaťsedemročnému mužovi vzniesol obvinenie pre zločin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Počas vyšetrovania bolo zároveň zistené, že prednedávnom sa pod podobnou legendou dopustil podvodného konania aj voči inej seniorke z Trenčianskych Teplíc, ktorú pripravil o finančnú hotovosť vo výške 17 400 eur. Za tento skutok mu bolo taktiež vznesené ďalšie obvinenie,“ dodala Klenková.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli obaja umiestnení do cely policajného zaistenia. Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.

