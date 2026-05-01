Rodičia, nadišiel dôležitý deň: Môžete podávať prihlášky do materských škôl, nezabudnite na prílohy

Zuzana Veslíková
TASR
Dôležité je zoradiť ich podľa preferencií.

Od piatka do konca mája môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl (MŠ). Elektronické podanie je dostupné cez systém ePrihlášky. Vybrať si možno viacero škôl, dôležité je zoradiť ich podľa preferencie. Potrebné prílohy stačí v systéme priložiť len raz. V prípade záujmu zostáva zachovaná aj papierová forma prihlášky. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Zákonný zástupca si na portáli ePrihlášky môže vyhľadať všetky MŠ – štátne, súkromné aj cirkevné. Vybrané školy treba zoradiť podľa poradia – určiť im preferencie podľa toho, kam rodič chce, aby bolo jeho dieťa prijaté. Ak dieťa splní podmienky pre prijatie na viacero MŠ, rozhoduje práve poradie škôl uvedené v prihláške.

Nutné prílohy

K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré musí obsahovať i údaj o povinnom očkovaní. V systéme sa prikladá iba raz ako scan/obrázok. Potrebné je byť zaregistrovaný. MŠ vydajú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí 8. júla tohto roka formou elektronickej vývesky.

Ministerstvo školstva poskytuje pomoc a podporu pri používaní systému ePrihlášky aj v prípade MŠ. K dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo.

MŠ štandardne prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Prednostne však prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia päť rokov, pretože pre ne je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to však kapacita školy umožňuje, môžu prijať aj deti mladšie ako tri roky (od dvoch rokov).

Za posledný rok sa trh práce na Slovensku veľmi zmenil, máme výsledky

