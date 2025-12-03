Kaufland bude otvárať nové predajne. Reťazca sa dočkajú ďalší Slováci, okrem Bratislavy mieri aj do menších miest

Kaufland patrí dlhodobo medzi stabilných a silných hráčov v segmente potravinových reťazcov. Člen nemeckej Schwarz Gruppe si na Slovensku razí jasnú stratégiu, v rámci ktorej expanduje oproti konkurencii síce pomalšie, ale takpovediac na istotu. Po troch otvorených pobočkách v aktuálnom roku ho rozširovanie kamenných predajní čaká aj v tom budúcom.
Známych je pritom hneď niekoľko projektov, ktoré môžu predznačiť krátkodobejšie plány reťazca pod Tatrami. Kaufland u nás aktuálne prevádzkuje 86 predajní, pričom najsilnejšiu pozíciu si, pochopiteľne, drží v Bratislave. Hlavné mesto sa môže pochváliť desiatimi predajňami – v Novom Meste, na Patrónke, dvakrát v Petržalke (Panónska cesta a Jantárová cesta), v Podunajských Biskupiciach, Avione, Dúbravke, Rači, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici.
Tento rok sa otvorili tri nové pobočky
Spoločnosť Kaufland Slovensko počas tohto roka otvorila tri nové predajne – konkrétne sa tak stalo v Topoľčanoch, Martine a v Košiciach. Pre prvé dve menované mestá išlo o druhú pobočku, Košice dostali už svoj štvrtý obchod. Okrem Bratislavy a Košíc disponuje viac ako dvoma obchodmi Kaufland už len Trnava.
Tento fakt môže súvisieť práve so stratégiou, ktorú u nás nemecký obchodník razí. Stále totiž platí, že reťazec je pri výbere nových lokalít selektívny a „nepodlieza“ svoje zaužívané priestorové štandardy. V praxi to znamená, že na svoje predajne potrebuje okolo 2 000 metrov štvorcových plochy, a to ako v rámci samostatne stojacich budov, tak aj v nákupných centrách či v iných obchodných zónach.
Ako sa uvádza na webe spoločnosti, okrem rozlohy sa Kaufland zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc.
Len pre porovnanie, Tesco či Lidl budú čoskoro atakovať hranicu 200 otvorených pobočiek. Aj napriek tomu, že ich má Kaufland zhruba o polovicu menej, sa tržbami vlani dostal na úroveň 1,86 miliardy eur (Tesco, ktoré má v portfóliu aj menšie obchodíky, utŕžilo 1,75 miliardy eur, pozn. red.).
Plány do budúceho roka
V uplynulých týždňoch sme vás informovali o tom, že Kaufland už pracuje na ďalšej expanzii a zverejnených bolo niekoľko projektov nových predajní. Ako pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti, otvárať chcú v najbližších mesiacoch minimálne tri pobočky.
„V budúcom roku plánujeme otvoriť podobný počet predajní ako tento rok. Otvorenie nových predajní závisí od viacerých faktorov, ako napríklad získanie patričných povolení. Podrobne však analyzujeme všetky regióny,“ uviedla hovorkyňa Nikoleta Lörincová. Ako ďalej dodala, konkrétne termíny bude reťazec včas komunikovať.
Výrazná expanzia v Bratislave
Presné lokality zatiaľ spoločnosť neuviedla, no na stole je hneď niekoľko možností. Iba v Bratislave má Kaufland podľa dostupných informácií v pláne vybudovať tri nové predajne. Jedna z nich by sa mala nachádzať v shoppingu Nivy Centrum, ktoré aktuálne prechádza zmenšovaním autobusovej stanice.
Druhým pripravovaným projektom je ten s názvom „Hypermarket Vrakuňa“. Ako už z názvu projektu vyplýva, nachádzať sa bude v mestskej časti Vrakuňa, konkrétne na Hradskej ulici. Spolu s hypermarketom je v pláne vybudovanie parkoviska pre 198 vozidiel. Ide o nezastavanú lokalitu medzi Vrakuňou a Ružinovom, kde v súčasnosti prevládajú rezidenčné projekty. Nová pobočka známeho reťazca tak ideálne doplní tamojšiu občiansku vybavenosť.
Tretí nový obchod by mal byť v severnej časti Petržalky pri križovatke Bosákovej ulice a Jantárovej cesty. Spoločnosť v rámci projektu s názvom Obchodné centrum Bosákova počíta s výstavbou dvojpodlažnej budovy. Na prízemí by sa malo nachádzať zázemie pre zamestnancov, skladové priestory, zásobovanie predajne, ako aj administratíva. O poschodie vyššie bude samotná pobočka populárneho reťazca. K nej bude logicky prislúchať tiež parkovisko s kapacitou pre takmer 100 vozidiel.
Príde aj do nových lokalít
Pomerne rozšírená sieť obľúbeného reťazca sa rozrastie aj do nových lokalít, čím sa Slovákom priblíži ešte viac. Známe sú napríklad plány spoločnosti v mestách Myjava a Nová Dubnica.
Čo sa týka Myjavy, tak projekt je zverejnený už od minulého roka. Podľa nakreslených plánov pôjde o novú obchodnú zónu pozostávajúcu z dvoch hlavných objektov. V menšom objekte budú umiestnené retailové prevádzky v koncepte „strip mall“. Pre slovenských zákazníkov je tento model známy z retailových parkov, kde majú jednotlivé predajne samostatné vstupy priamo z parkoviska.
Väčší objekt pojme bližšie nešpecifikovaný hypermarket. Podľa dostupných informácií pôjde práve o Kaufland, ktorý je vlastníkom pozemku vo východnej časti mesta. Realizáciu predajne pre interez potvrdila aj samotná spoločnosť. Termín, kedy by mohli do myjavskej pobočky vstúpiť prví zákazníci, ešte známy nie je.
Projekt v Novej Dubnici počíta s vybudovaním areálu občianskej vybavenosti, ktorý sa bude nachádzať v severnej časti mesta s dobrým dopravným napojením na Trenčiansku Teplú či Dubnicu nad Váhom, ale tiež na neďalekú diaľnicu D1. Zaujímavosťou je, že v pomerne dostupnej vzdialenosti sa už nachádza pobočka iného člena Schwarz Gruppe – reťazca Lidl. Pre Kaufland pôjde o prvú prevádzku v meste.
Zastavaná plocha hypermarketu by mala byť bezmála 4 000 metrov štvorcových a rátať musíme naviac s parkoviskom pre takmer 200 vozidiel či so zeleňou. Začiatok projektu je naplánovaný na január 2026, s ukončením sa počíta ešte počas budúcoročného leta.
Okrem vyššie uvedených miest Kaufland upevní svoju pozíciu aj v Trnave, kde aktuálne stavia už svoju štvrtú pobočku. Krajské mesto sa tak spolu s Košicami stane druhým najsilnejším v počte slovenských predajní. Podľa aktuálneho stavu objektu to vyzerá, že by sa tiež mohol dočkať otvorenia už počas budúceho roka. Viac informácií však v tejto fáze nemáme.
Nahlásiť chybu v článku