Dokonalý tip na víkend: Vyrazte sem zadarmo, miesto vás pohltí krásou

Do Dolnej Krupej, obce s dlhoročnou tradíciou pestovania ruží, bude v období ich kvitnutia premávať z Trnavy turistický autobus Krupanská fčela. Jazdiť bude počas víkendov, prvý vyrazí na trasu medzi Trnavou a Dolnou Krupou už v sobotu 2. mája. Návštevníkom uľahčí cestu do obce známej aj kaštieľom, anglickým parkom, mauzóleom rodiny Cotekovcov, medovinou a, samozrejme, rozáriom s množstvom ruží.
Bezplatná víkendová doprava Krupanská fčela bude podľa Viery Tranžíkovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism premávať od 2. mája do 28. júna každú sobotu a nedeľu.
Z Trnavy bude autobus odchádzať spred hlavného vchodu do železničnej stanice o 09.30 s príchodom do Dolnej Krupej o 10.00 a popoludní o 15.00 s príchodom o 15.30.
Z centra Dolnej Krupej, od kaštieľa, sa návštevníci dostanú späť do Trnavy spojmi o 14.30 a o 18.30.
Kvitne tu už viac ako 2500 ruží
„V máji a júni v miestnom rozáriu kvitne viac ako 2500 ruží. Toto obdobie patrí k najkrajším momentom roka na jeho návštevu. Súčasťou výletu môže byť aj mauzóleum Chotekovcov, ktoré je sprístupnené verejnosti. V obci úspešne prežíva aj medovinárska tradícia, v susedstve kaštieľa pôsobí rodinné medovinárstvo, ktorého medovina získava ocenenia aj v zahraničí,“ pozýva Viera Tranžíková.
Rozárium v Dolnej Krupej založili manželia Kudláčovci. Nadviazali tak na prácu vášnivej pestovateľky ruží z prvej polovice minulého storočia Márie Henriety Chotekovej, ktorá bola uznávanou odborníčkou v oblasti ružiarstva v celoeurópskom meradle.
Začiatkom 20. storočia, v období najväčšieho rozkvetu jej ružovej záhrady v kaštieli v Dolnej Krupej, kvitlo naraz až 6 000 ruží. Ružiarstvu sa venovala aj po teoretickej stránke, prednášala na výstavách, publikovala odborné články.
Krupanská fčela nadväzuje na dobré výsledky z minulých rokov. Vlani počas 18 dní prepravila 1740 cestujúcich.
„Krupanskú fčelu si obľúbili miestni turisti aj návštevníci zo vzdialenejších miest. Do Trnavy prídu pohodlne vlakom, pred stanicou nastúpia do autobusu a bez starostí pokračujú do Dolnej Krupej. Takáto doprava pomáha rodinám, seniorom aj ľuďom, ktorí auto nemajú alebo ho chcú počas víkendu nechať doma. Zároveň prepája atraktívne miesta, za ktorými sa oplatí vybrať,“ hovorí Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Priamo v obci počas roka organizácia ponúka aj tematické prehliadky.
„Prechádzajú najvýraznejšími miestami, ale aj momentami v histórii obce. Časy prehliadok nadväzujú práve na Krupanskú fčelu pričom sprievodca čaká na záujemcov práve na jej zastávke,“ dodáva Alexander Prostinák.
Ďalšie „fčely“ v radare
Bezplatné turistické autobusy budú v tejto sezóne premávať aj na ďalších miestach v okolí Trnavy. Počas júna, júla a augusta bude jazdiť Smolenická fčela. Návštevníkom uľahčí presun medzi železničnou stanicou v Smoleniciach, Smolenickým zámkom, jaskyňou Driny a centrom obce.
Počas letných víkendov pribudne aj novinka sezóny, ktorou bude Cíferská fčela. Zo železničnej stanice v Cíferi odvezie návštevníkov do Archeoparku aj do blízkych Voderád, ktoré získali na atraktivite po obnove historického kaštieľa.
Nahlásiť chybu v článku