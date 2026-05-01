Rusko tvrdí, že Česko zakázalo Ficovi využiť jeho vzdušný priestor na cestu do Moskvy. Podľa našich susedov je to inak

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zuzana Veslíková
TASR
ČR povolila Ficovi využiť jej vzdušný priestor na jeho ceste do Moskvy.

Ruský denník Moskovskij Komsomolec informoval, že ČR zakázala slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi využiť jej vzdušný priestor na prelet počas jeho budúcotýždňovej cesty do Moskvy, ktorú navštívi pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Český rezort diplomacie však pre portál Novinky.cz uviedol, že tvrdenie ruského denníka pravdivé nie je, píše TASR.

Podľa Česka to nie je pravda

„Niektoré európske krajiny už zakázali Ficovmu lietadlu využiť ich vzdušný priestor na let do Ruska – konkrétne Česká republika a Poľsko,“ napísal Moskovskij Komsomolec. Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő však tvrdenie denníka vyvrátil.

„Slovenská strana podala štandardnú žiadosť o povolenie na prelet, a to bolo bezodkladne vydané,“ povedal Čörgő pre Novinky. „Tvrdenia o ‚zákaze‘ sú nepravdivé,“ dodal.

Česko sa tak podľa hovorcu nepridalo ku krajinám, ktoré Ficovi prelet zakázali. Toto opatrenie prijalo Estónsko, Lotyšsko, Litva aj Poľsko.

Premiér SR Moskvu navštívi už po niekoľkýkrát. Portál Novinky zdôrazňuje, že nateraz zostáva nejasné, akú cestu nakoniec zvolí. Jednou z možností, ktorú zvažuje, je údajne aj cesta autom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou, hovorí Fico. Dôvodom sú dvojaké ceny palív

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac