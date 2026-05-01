Za posledný rok sa trh práce na Slovensku veľmi zmenil, máme výsledky

trh práce

Michaela Olexová
Rezort práce pripomenul, že od septembra minulého roku platí, že človeku, ktorý môže pracovať, no odmieta, bude krátená dávka v hmotnej núdzi.

Trh práce na Slovensku zaznamenal pozitívne zmeny. Ako informovala strana Hlas-SD, výsledkom opatrení rezortu práce je rast minimálnej mzdy, historicky nízka nezamestnanosť a tisíce nových pracovných miest. Výsledky opatrení predstavil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Ako priblížil, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny využíva viacero nástrojov na podporu zamestnanosti, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť viac ako 15-tisíc pracovných miest, prevzdelať a rekvalifikovať takmer 137-tisíc ľudí a podporiť udržanie 41-tisíc pracovných miest.

Rezort práce priblížil, že ide o známe aktivity, ku ktorým patria napríklad projekty Práca namiesto dávok, Pripravený na prácu v priemysle či Právo na prvé zamestnanie. Úspešne podľa slov rezortu pokračuje aj národný projekt Zručnosti pre trh práce.

Minimálna mzda vzrástla, zvýšili sa príplatky, klesá počet nezamestnaných

„Za posledný rok boli dosiahnuté viaceré významné míľniky. Minimálna mzda na Slovensku historicky vzrástla a od 1. januára 2026 dosahuje 915 eur. Zvýšili sa aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Zároveň klesá počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu. Podľa kvalifikovaných odhadov by mala minimálna mzda v roku 2027 dosiahnuť približne 972 eur a v roku 2028 prekročiť hranicu 1 000 eur,“ priblížilo ministerstvo práce.

Súčasne podotklo, že nezamestnanosť sa drží na historicky najnižších úrovniach. Rezort práce pripomenul, že od septembra minulého roku platí, že človeku, ktorý môže pracovať, no odmieta, bude krátená dávka v hmotnej núdzi.

Vďaka tejto iniciatíve si podľa slov ministerstva našlo prácu takmer tritisíc ľudí a približne 1 000 osobám bola znížená dávka v hmotnej núdzi.

„Ústavnou väčšinou bol schválený aj zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Nová legislatíva umožní zamestnancom a zamestnankyniam nadobudnúť nové práva v oblasti transparentnosti odmeňovania. Budú mať právo na informácie o odmeňovaní a posilní sa ich ochrana pred diskrimináciou už v procese prijímania do zamestnania,“ doplnilo ministerstvo práce, ktoré pripomenula aj pomoc rodičom a zamestnancom Samsungu.

„Vždy, keď v niektorej fabrike dôjde k situácii vedúcej k prepúšťaniu bez ohľadu na to, že ju vláda nespôsobila, poskytujeme týmto ľuďom podporu. Vo fabrike je zriadené detašované pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú zamestnancom ponúkané nové pracovné pozície,“ doplnil rezort práce.

