Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou, hovorí Fico. Dôvodom sú dvojaké ceny palív

Zuzana Veslíková
TASR
Komisia ako prvý právny krok zaslala Slovensku formálnu výzvu.

Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou (EK) o infringemente. Povedal to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého s konaním o porušení povinnosti voči Slovensku v súvislosti s dvojakou cenou palív rátali. Zopakoval, že ide o dočasné opatrenie. Do rozhodnutia EK je podľa jeho slov ešte ďaleko.

„Infringement trvá nejakú dobu, budeme rokovať s EK. Verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí,“ povedal. Za dôležité pre Slovensko považuje opätovné naštartovanie ropovodu Družba.

Poukázal aj na úroveň cien palív na Slovensku v porovnaní s krajinami V4. „Každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom EK, respektíve legislatívy. My si to vykonzultujeme. Je ešte veľmi ďaleko do nejakého rozhodnutia EK,“ dodal premiér.

EK vedie voči Slovensku právne konanie za diskriminačné zaobchádzanie s občanmi EÚ pri tankovaní vozidiel

Cena nafty pre vodičov automobilov registrovaných mimo Slovenska je regulovaná, zatiaľ čo vodiči automobilov registrovaných na Slovensku majú nižšiu trhovú cenu. Toto opatrenie bolo pôvodne prijaté len na 30 dní, no 17. apríla sa jeho platnosť ďalej predĺžila.

Komisia ako prvý právny krok zaslala Slovensku formálnu výzvu. Na odpoveď a odstránenie vytknutých nedostatkov má SR dva mesiace. Ak exekutíva EÚ nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať odôvodnené stanovisko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko má na svojom konte smutný rekord: V apríli útočilo na Ukrajinu rekordným počtom dronov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách

