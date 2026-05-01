Prestížny magazín odporúča chorvátsku pláž, nachádza sa v obľúbenej lokalite. Plavky tu nebudete potrebovať

Pri plánovaní letnej dovolenky majú mnohí vysoké nároky predovšetkým na výber pláže, kde budú oddychovať. Kým niektorí dovolenkári preferujú pieskové, ďalší vyhľadávajú skôr kamienkové. Pre časť je možnosť prenajať si ležadlá nutnosťou, druhá skupina si radšej rozloží vlastný uterák. Ak ešte nemáte svojho favorita pre blížiacu sa letnú sezónu, možno vám padne do oka tento tip.
Chorvátske pobrežie pri Jadranskom mori je plážami priam posiate. Magazín Vogue vybral spomedzi nich 17, o ktorých hovorí ako o najlepších v krajine. Jednou z nich je pláž Nugal, ktorá sa nachádza na Makarskej riviére. A zaujímavá je tým, že plavky vám tu pri slnení nebudú potrebné. Je totiž vhodná pre nudistov.
Ak sa rozhodnete vybrať do tejto časti Chorvátska autom a vyrazíte napríklad z Bratislavy, vyhraďte si na cestu približne 8 a pol hodiny čistého času bez prestávok. Alebo z Košíc cez Maďarsko približne ešte o dve hodiny viac. Napriek tomu, že je táto časť „slovenského mora“ z našich končín viac vzdialená, než jeho populárne chorvátske letoviská na severe, mnohí ju napriek tomu navštevujú. Ak sa sem tento rok vyberiete, pridajte si pláž Nugal do svojho itinerára.
Dovedie vás k nej rozprávkový chodník
Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5, ktoré vychádza z viac než tisícky recenzií. Spomína sa v nich, že k nej vedie rozprávkový chodník a výhľady stoja skutočne za to.
More je tu krištáľovočisté, no viacerí sa zhodujú na tom, že už nejde o nudistickú pláž v takom zmysle, ako si ju predstavovali. „Odkedy sem začali chodiť ľudia s deťmi, už to nie je nudistická pláž,“ stojí v jednej z reakcií.
No našli sa aj takí, ktorí navštívili pláž bez toho, že by vedeli o jej prívlastku „nudistická“, a tak na nich čakalo prekvapenie. Avšak dodali, že nudisti boli skutočne úctiví, takže nech už patríte do jednej alebo druhej skupiny dovolenkárov, nemusíte sa obávať.
Je však pochopiteľné, že nudisti môžu vyhľadávať viac súkromia a práve im môžu turisti v plavkách prekážať.
Nahlásiť chybu v článku