Nemali ani na benzín, dnes sú hviezdami: Igor Timko z No Name priznal, v akej biede začínala slávna kapela

Za úspechom na hudobnej scéne sa často skrývajú príbehy, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Cesta k nim býva lemovaná skromnými začiatkami, odhodlaním a najmä podporou najbližších.
Spevák skupiny No Name Igor Timko pre magazín Reflex prezradil, že začiatky jeho kariéry boli po finančnej stránke náročné. Kapela, ktorá vznikla v roku 1996, patrí na hudobnej scéne k stáliciam a pôsobí už takmer tri desaťročia.
Skromné detstvo formovalo charakter
Nebolo veľa na rozdávanie a detstvo budúceho speváka sa nieslo v znamení skromnosti. Oblečenie sa dedilo v rodine a nosiť veci po starších príbuzných bolo úplne bežné. Aj pre tento dôvod si veľmi dobre uvedomoval rozdiely medzi ním a spolužiakmi. „Nebolo veľa na rozdávanie, keď sme boli malí, a tým pádom, že otec je z najmladších, mamka bola najmladšia, tak sme aj to ošatenie mali po bratrancoch, po sesterniciach,“ zaspomínal si Timko.
Kým ostatní mali nové džínsy, on nosil veci po rodine. „Všetci naši spolužiaci mali džínsy a my sme nosili po bratrancovi Igorovi balónové nohavice a také veci,“ doplnil.Skúsenosti z detstva ho však podľa vlastných slov posilnili. „Čiže asi sme mali prirodzený ťah na bránku a možno práve tá bieda – to nie, ale tá skromnosť alebo tie pomery nás preddefinovali k tomu, aby sme dokázali mať ten ťah na bránku,“ vysvetlil.
