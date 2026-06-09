Seriál Sľub krátko pred finále odhaľuje tajomstvá a prináša nového muža. Už je všetko náhle jasné

Viac ako dva týždne pred finále tretej série televízneho fenoménu Sľub vstupuje do deja nová postava, ktorá môže poriadne zamiešať karty. Hoci zatiaľ nie je známe, čo seriál neskôr nahradí vo vysielaní a či diváci dostanú odpovede na všetky otázky, alebo budú celé leto v napätí, už teraz vedia, že prichádza nový muž, ktorý odhalí nové tajomstvá z minulosti.
Pozornému oku diváka na konci dnešnej 92. epizódy v ukážke toho, čo ho čaká v ďalšej časti, nemohlo uniknúť, že sa medzi hercami seriálu Sľub objavila nová, no všetkým dobre známa tvár – obľúbený slovenský herec Boris Farkaš. Stvárňuje postavu Šimona, ktorý už zajtra prvýkrát vstúpi do deja, ako nám prezradila televízia Markíza.
Láska z minulosti
Sympatický Šimon príde navštíviť svojho vnuka do nemocnice, ktorý tam skončil trochu aj jeho zavinením… Ako však zistí, v rovnakej nemocnici, ako leží jeho vnuk, pracuje aj istá Mária Fraňová (Zuzana Tlučková). Keď sa na ňu vypytuje doktora Romana Bartoša (Vladimír Kobielsky), z rozhovoru vyplynie, že ženu s rovnakým menom v minulosti poznal.
Čo už ale primárovi Bartošovi nepovie, je, že Mária bola jeho bývalá láska! Po lekárovi Jarovi Gregorovi (Maroš Kramár) tak fanúšikovia spoznajú ďalšieho muža z Máriinej minulosti. Diváci tak budú môcť v ďalších epizódach sledovať, ako príchod Šimona na scénu ovplyvní dej a aké tajomstvá z čias minulých vyplávajú na povrch…
Pôjde s ním na rande?
Nedávno sme vás pritom informovali o tom, že dejom seriálu zamiešajú viaceré milostné zápletky. Michal sa totiž rozhodol nadobro rozísť s Kamilou, hoci tá stále bojuje o jeho priazeň a vzťahové problémy majú posledné týždne aj Martinka s Igorom, ktorých manželstvo nie je také ružové, ako si predstavovali.
Zatiaľ čo sa tak opäť pomaly, ale isto otvárajú dvere vzťahu Michala a Zuzany, romantika konečne príde aj k jej mame, keďže popisy najbližších epizód sľubujú, že pôjde na rande. A hoci doteraz diváci netušili, kto by mohol byť jej milostným záujmom, teraz je to už jasné.
Po tom, ako sa Jaro Gregor vrátil, no bol už ženatý, zdalo sa, že by mohla na lásku zanevrieť. To by však neboli tvorcovia Sľubu, ak by nemali v zálohe ďalšieho osudového muža, ktorý sa nečakane vráti do jej života a mohol by v nej opäť rozdúchať vášeň. Koniec koncov, aj Michal jej viackrát opakoval, že ešte nie je taká stará, aby sa nemohla znova zaľúbiť.
Navyše, je tu ešte jedna otázka, ktorá potrápi nervy divákov. V minulosti sa totiž Zuzana svojej mamy pýtala: „Mami, je doktor Gregor môj otec alebo je to ten druhý?“ Mária pritom priznala, že odpoveď na túto otázku nepozná. Teraz sa však ponúka lepšia otázka: je tým druhým práve Šimon, ktorý vstúpil do deja takto na poslednú chvíľu a ukázal podobnosť medzi matkou a dcérou? Obe sa už totiž ocitli v milostnom trojuholníku s dvoma mužmi, no len jeden z nich si nakoniec získal ich srdce.
Ak by mu Mária nakoniec dala druhú šancu, mohlo by to byť znamenie, že jej dcéra opäť bude nasledovať v jej krokoch a tiež dá láske druhú šancu, a to práve s Michalom, s ktorým by ju diváci videli najradšej.
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