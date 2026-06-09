Milan Zimnýkoval prezradil zákulisné detaily z Pečie celé Slovensko: Moderátorská dvojica mala vyzerať inak

Šou Pečie celé Slovensko si za šesť rokov vysielania vybudovala silnú divácku základňu a stala sa jedným z najobľúbenejších televíznych programov. Za jej úspechom však nie sú len šikovní súťažiaci, ale aj známe tváre, ktoré ju sprevádzajú.
Moderátor Milan “Junior” Zimnýkoval prezradil viac zo zákulisia natáčania, prehovoril o prekvapivej chémii s Jurajom Bačom a odhalil dôvod, prečo sa do sladkých koláčov pustí len zriedka. Ako prezradil v rozhovore pre Plusku, prekvapuje ho, že program sledujú aj muži, ktorí mu to sami potvrdili. Zároveň dodal, že medzi súťažiacimi vznikli silné priateľstvá – zostávajú v kontakte aj po skončení natáčania a dokonca spolu organizujú spoločné stretnutia a víkendy na chalupách.
Aj po rokoch si udržiava relácia popularitu a na jeseň divákov čaká už 6. séria, ktorá bude zrejme bez odbornej garantky Natachy Pacal, ktorá oznámila svoj odchod už začiatkom januára, pričom fanúšikov prekvapila tým, že po piatich sériách a rokoch práce v relácii cíti, že nastal čas posunúť sa ďalej.
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Ako to vyzerá s bývalými súťažiacimi aj koláčmi po natáčaní?
Ako ďalej uviedol, kedysi zakladal spoločné čety na Instagrame, aby ostal v kontakte s bývalými súťažiacimi. “Provokujem ich, haló, čo sme ticho z 1. série, atď… Víťazka Timi nás bola pozrieť na točení a napríklad Julku som videl v jednej švajčiarskej čokoládovni,” uviedol Milan a zároveň priznal, že s niektorými sa vidí osobne aj po súťaži.
Doma nezvykne piecť. “Mám jeden recept zo 7. triedy základnej školy. Mali sme raz veľa jabĺk a pevnou linkou som volal mame do školy, že upiekol som koláč a mama povedala, že musí rýchlo ísť domov. Urobil som jablkové pité a bolo také fantastické, že odvtedy som si povedal, že nepečiem,” zasmial sa moderátor a dodal, že pečie jeho 12-ročná dcéra Saška.
Preferuje slané jedlá než sladké, no napriek tomu nie je na ochutnávanie výrobkov, ktoré sú v šou. “Mám nejaké 2 – 3 jedlá, ktoré som si povedal, toto je zaujímavé, toto chcem ochutnať a nesklamalo to. Som za slané a zaujímavé kombinácie,” potvrdil a zároveň odtajnil, čo sa deje s výrobkami, ktoré vzniknú počas natáčania relácie.
Podľa jeho slov to zaujíma veľa ľudí. “Prvá odpoveď je, že nemôžu ísť nikam von, pretože to nie je hygienická prevádzka, to znamená, že sa musia zjesť v priestoroch natáčania. Druhá vec je, že sú ľudia, ktorí chodia už so škatuľkami a berú si domov,” poznamenal a spomenul svojho kolegu Juraja Baču.
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