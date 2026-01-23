Seniori, zostáva vám už len týždeň: Bez tohto tlačiva vám Sociálna poisťovňa preruší výplatu dôchodku

Seniori majú niekoľko povinností, ktoré musia po prechode na dôchodok splniť. Čo sa týka penzistov žijúcich na Slovensku a poberajúcich dôchodok taktiež zo Slovenska, ich hlavnou povinnosťou je nahlásiť zmenu adresy či zmenu štýlu poberania dôchodku, ak sa preň rozhodnú. Seniori, ktorí bývajú mimo Slovenska majú pravidelné povinnosti.
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje poberateľov dôchodkov, ktorí majú bydlisko mimo Slovenska, na povinnosť doručiť v januári 2026 tlačivo – potvrdenie o žití. Tlačivo je potrebné zaslať raz ročne do 31. januára 2026, ak ide o krajinu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) alebo Švajčiarsko. Majú tak na to už len týždeň, ak nechcú, aby bolo vyplácanie ich dôchodku prerušené.
Pre dôchodcov, ktorí žijú v Česku, povinnosť neplatí
Pre dôchodcov žijúcich v Českej republike táto povinnosť neplatí, lebo údaje sú medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia vymieňané elektronicky. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr. V prípade, že poberateľ dôchodku žije v krajine mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, je potrebné doručiť potvrdenie o žití štyrikrát do roka, pričom najbližší termín je 15. januára 2026.
Sociálna poisťovňa pripomína, že doručenie potvrdenia o žití zabezpečí ďalšie neprerušené vyplácanie dôchodku a predíde komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní. Tlačivá SP dôchodcom zasiela spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku, pričom tieto obsahujú čiarový kód na zefektívnenie spracovania. Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť podľa krajiny svojho bydliska z webstránky Sociálnej poisťovne.
Tlačivo pošlite poštou alebo elektronicky
Vyplnené a úradne osvedčené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky na uvedený e-mail [email protected].Na webstránke Sociálnej poisťovne sú dostupné aj potvrdenia v iných ako anglických jazykoch. Je dôležité zdôrazniť, že podľa dohody medzi Slovenskom a Českom poberatelia dôchodkov žijúci v ČR nemusia potvrdenie o žití podávať, od roku 2022 túto povinnosť nemajú. Zabezpečenie potrebných potvrdení pomáha plynulému vyplácaniu dôchodkov a predchádza zbytočným komplikáciám pre poberateľov aj Sociálnu poisťovňu.
