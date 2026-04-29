Pokuta za vjazd do centra Viedne môže byt realitou. Rakúsko schválilo kontroverzný zákon

Rakúske mestá pripravujú zásadnú zmenu v organizácii dopravy. Do historických centier sa už čoskoro nedostane každý vodič. Vstup budú kontrolovať kamery a porušenie pravidiel môže vyjsť poriadne draho. Novinka sa pritom dotkne aj zahraničných motoristov.
Od mája 2026 umožní novela zákona o cestnej premávke zavedenie kamerových kontrol na vjazdoch do centier miest a ďalších citlivých zón. Ide o model, ktorý už roky funguje v niektorých európskych krajinách a jeho cieľom je najmä znížiť dopravnú záťaž a zlepšiť kvalitu života v mestách. Informoval o tom portál Autoviny.
Pokuty aj pre našich vodičov
Systém bude fungovať jednoducho. Kamery budú snímať evidenčné čísla všetkých vozidiel a porovnajú ich so zoznamom oprávnených. V databáze budú napríklad obyvatelia danej oblasti, zásobovanie, záchranné zložky či taxislužby.
Nový systém dokáže bez problémov identifikovať aj zahraničné poznávacie značky. Ak vodič poruší zákaz vjazdu, hrozí mu pokuta až do výšky 726 eur. V prípade opakovaného alebo vážneho porušenia môže suma narásť až na 2180 eur. Ak teda do takejto zóny vojdete, pokute sa nevyhnete.
Medzi najväčších podporovateľov patrí Viedeň. Obľúbená destinácia Slovákov od tohto kroku očakáva zníženie náporu vozidiel v centre mesta. Pravdepodobne však systém nebude fungovať skôr ako v roku 2027 .
Inšpirácia v Taliansku
Obmedzené oblasti budú jasne vyznačené dopravným značením. Okrem dodatkových tabúľ pribudnú aj symboly kamier a špeciálne značenie na vozovke. Model sa bude podobať systému známemu z talianskych miest, kde sú kamerovým systémom „chránené“ takmer všetky historické centrá veľkých miest.
Biele značky s nápisom Z.T.L sú v na juhu Európy takmer v každom meste. Ak si teda plánujete v Taliansku prenajať auto, doporučujeme buď do historických centier vozidlom neísť vôbec, alebo dávať naozaj pozor. Pokuta z Talianska totiž príde až priamo na Slovensko.
