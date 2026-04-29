Pokuta za vjazd do centra Viedne môže byt realitou. Rakúsko schválilo kontroverzný zákon

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Od 1. mája bude platiť v Rakúsko zákon, ktorý umožní zavedenie kamerových kontrol na vjazdoch do centier miest.

Rakúske mestá pripravujú zásadnú zmenu v organizácii dopravy. Do historických centier sa už čoskoro nedostane každý vodič. Vstup budú kontrolovať kamery a porušenie pravidiel môže vyjsť poriadne draho. Novinka sa pritom dotkne aj zahraničných motoristov.

Od mája 2026 umožní novela zákona o cestnej premávke zavedenie kamerových kontrol na vjazdoch do centier miest a ďalších citlivých zón. Ide o model, ktorý už roky funguje v niektorých európskych krajinách a jeho cieľom je najmä znížiť dopravnú záťaž a zlepšiť kvalitu života v mestách. Informoval o tom portál Autoviny.

Pokuty aj pre našich vodičov

Systém bude fungovať jednoducho. Kamery budú snímať evidenčné čísla všetkých vozidiel a porovnajú ich so zoznamom oprávnených. V databáze budú napríklad obyvatelia danej oblasti, zásobovanie, záchranné zložky či taxislužby.

Nový systém dokáže bez problémov identifikovať aj zahraničné poznávacie značky. Ak vodič poruší zákaz vjazdu, hrozí mu pokuta až do výšky 726 eur. V prípade opakovaného alebo vážneho porušenia môže suma narásť až na 2180 eur. Ak teda do takejto zóny vojdete, pokute sa nevyhnete.

Foto: Pexels

Medzi najväčších podporovateľov patrí Viedeň. Obľúbená destinácia Slovákov od tohto kroku očakáva zníženie náporu vozidiel v centre mesta. Pravdepodobne však systém nebude fungovať skôr ako v roku 2027 .

Inšpirácia v Taliansku

Obmedzené oblasti budú jasne vyznačené dopravným značením. Okrem dodatkových tabúľ pribudnú aj symboly kamier a špeciálne značenie na vozovke. Model sa bude podobať systému známemu z talianskych miest, kde sú kamerovým systémom „chránené“ takmer všetky historické centrá veľkých miest.

Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Biele značky s nápisom Z.T.L sú v na juhu Európy takmer v každom meste. Ak si teda plánujete v Taliansku prenajať auto, doporučujeme buď do historických centier vozidlom neísť vôbec, alebo dávať naozaj pozor. Pokuta z Talianska totiž príde až priamo na Slovensko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa, za akými zážitkami sa v Európe oplatí cestovať najviac: Ten najlepší stojí len…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac