Dôchodcovia by si mohli vybrať výhodnejší dôchodok. Nový návrh by mal pomôcť tisíckam penzistov

Foto: TASR – Pavol Remiaš / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Budúci dôchodca by videl dve alternatívy a vybral by si tú pre neho výhodnejšiu.

Slovenský dôchodkový systém môže čakať zásadná zmena v pravidlách vyplácania penzií. Aktuálne sa diskutuje o návrhu, ktorý by sporiteľom v druhom pilieri umožnil urobiť kľúčové rozhodnutie až vo chvíli, keď sa ich pracovná kariéra blíži ku koncu. Namiesto automatického poberania kombinovaného dôchodku by si mohli vybrať presmerovanie svojich odvodov späť k štátu.

Ako informoval portál tvnoviny, princíp nového mechanizmu spočíva v porovnaní dvoch alternatív v reálnom čase. Budúci dôchodca by pri podaní žiadosti o penziu presne videl, akú sumu mu ponúka kombinácia súkromného a štátneho piliera a mohol by si ju porovnať so sumou, ktorá by mu ukázala, ako by jeho penzia vyzerala, ak by celý život platil odvody len do Sociálnej poisťovne.

Zobraziť všetky články (224)

Dostali by na výber

Druhý pilier je totiž založený na tom, že sporitelia investujú a ak by sa ukázalo, že investovanie v tomto pilieri neprinieslo očakávaný výnos, sporiteľ by mohol svoje úspory previesť späť štátu a získať plný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Vlády pod vedením Roberta Fica pritom dlhodobo argumentujú, že pre značnú časť populácie je sporenie v súkromných správcovských spoločnostiach nevýhodné a práve tento návrh, o ktorom hovorí minister práce, by túto nevýhodu mohol zmeniť.

Ilustračná foto: Unsplash

„Obdobie od podania žiadosti do priznania dôchodku by sa využilo na to, že by ľudia videli, ako na tom s dôchodkom sú, aby sa im umožnilo, či chcú poberať kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera alebo len zo Sociálnej poisťovne,“ uviedol Erik Tomáš.

V praxi by to vyzeralo tak, že ak by ste pred penziou zistili, že výsledná suma z druhého piliera je pre vás nevýhodná, mohli by ste ho zrušiť a Sociálna poisťovňa by vám následne priznala dôchodok v takej sume, ako by ste celý život posielali odvody len tam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete

Najnovšie články

