Dôchodcovia by si mohli vybrať výhodnejší dôchodok. Nový návrh by mal pomôcť tisíckam penzistov

Slovenský dôchodkový systém môže čakať zásadná zmena v pravidlách vyplácania penzií. Aktuálne sa diskutuje o návrhu, ktorý by sporiteľom v druhom pilieri umožnil urobiť kľúčové rozhodnutie až vo chvíli, keď sa ich pracovná kariéra blíži ku koncu. Namiesto automatického poberania kombinovaného dôchodku by si mohli vybrať presmerovanie svojich odvodov späť k štátu.
Ako informoval portál tvnoviny, princíp nového mechanizmu spočíva v porovnaní dvoch alternatív v reálnom čase. Budúci dôchodca by pri podaní žiadosti o penziu presne videl, akú sumu mu ponúka kombinácia súkromného a štátneho piliera a mohol by si ju porovnať so sumou, ktorá by mu ukázala, ako by jeho penzia vyzerala, ak by celý život platil odvody len do Sociálnej poisťovne.
Dostali by na výber
Druhý pilier je totiž založený na tom, že sporitelia investujú a ak by sa ukázalo, že investovanie v tomto pilieri neprinieslo očakávaný výnos, sporiteľ by mohol svoje úspory previesť späť štátu a získať plný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Vlády pod vedením Roberta Fica pritom dlhodobo argumentujú, že pre značnú časť populácie je sporenie v súkromných správcovských spoločnostiach nevýhodné a práve tento návrh, o ktorom hovorí minister práce, by túto nevýhodu mohol zmeniť.
„Obdobie od podania žiadosti do priznania dôchodku by sa využilo na to, že by ľudia videli, ako na tom s dôchodkom sú, aby sa im umožnilo, či chcú poberať kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera alebo len zo Sociálnej poisťovne,“ uviedol Erik Tomáš.
V praxi by to vyzeralo tak, že ak by ste pred penziou zistili, že výsledná suma z druhého piliera je pre vás nevýhodná, mohli by ste ho zrušiť a Sociálna poisťovňa by vám následne priznala dôchodok v takej sume, ako by ste celý život posielali odvody len tam.
Nahlásiť chybu v článku