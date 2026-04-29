Víťazstvo v Dievča za milión považuje za zázrak. Karin Olasová prezradila zákulisné informácie o šou

Niektoré televízne momenty sa zapíšu do pamäti divákov tak silno, že na ne ani po rokoch nezabudnú. Jedným z nich je aj historicky prvá slovenská reality šou Dievča za milión, ktorá svojho času vyvolala obrovský ohlas a z víťazky urobila známu tvár takmer zo dňa na deň.
Reč je o Karin Olasovej, ktorá odišla zo šou ako jej víťazka a dostala sa do povedomia divákov. Dnes je z nej speváčka, herečka a moderátorka, ktorá má však stále v živej pamäti isté momenty zo šou, o ktorých porozprávala v Rádiu Melody.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Netušila, čo sa bude diať v šou
Ako uviedla, aj v súčasnosti si ju ľudia stále spájajú s reality šou Dievča za milión. “Ja som až prekvapená, že to rezonuje ešte dnes, lebo to je takmer 22 rokov, takže to je už veľmi dávno. Som vďačná za tú reality šou, ktorú som absolvovala a mám veľa krásnych zážitkov, možno niektoré neboli úplne krásne, ale to, čo nie je pre vás fatálne, tak to vás niekam posúva,” vyjadrila sa Karin Olasová.
Doteraz nechápe tomu, ako to mohla celé vyhrať a pripisuje to zázraku. Do šou totiž nešla s cieľom zvíťaziť, ale niečo nové sa naučiť. “Netušila som, čo je to reality šou a ani tí tvorcovia netušili, aký to bude mať ohlas, kam to až zájde. My sme boli taký nepopísaný papier a netušila som, čo sa bude diať. Tá prílišná popularita bola v niečom fajn, ale v niečom to malo svoje negatíva v tom čase,” priznala.
Karin ľudia často kritizovali, že nepôsobí tak, ako v reality šou. Stačilo ísť len do obchodu a nenalíčiť sa a problém bol na svete. Bohužiaľ, ťažko sa s tým zmierovala. “Ja sama mám na seba nároky, tým pádom, ako keby bol vyvíjaný tlak trošku na mňa a sama na seba som ho vyvíjala, že mala by som byť zodpovednejšia, viac pracovať, inak vnímať svet a reprezentovať,” poznamenala herečka.
Nahlásiť chybu v článku