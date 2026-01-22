Dôchodok na výdavky nestačí? Seniori s podlomeným zdravím môžu získať príspevky na auto aj úpravu domova

Foto: Pexels / TASR - Dušan Hein

Dana Kleinová
Niektorí seniori majú nárok na viac príspevkov, ako vedia.

S pribúdajúcimi rokmi odchádza mobilita. Nemusí to tak byť vždy, no sú prípady, keď seniorov pomaly zrádzajú kĺby a celkovo upadá ich zdravie. Znamená to častejšie návštevy lekára a často sú odkázaní na pomoc ďalšej osoby, aby mohli zvládať každodenné úkony. Môže sa pritom stať, že ich dôchodok nepokryje všetky výdaje spojené s touto situáciou.

Ako informuje Liga pre seniorov, k osobám s ťažkým zdravotným postihnutím sa môžu radiť aj seniori. Za takéto osoby sa považujú tí, ktorých miera funkčnej poruchy telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností predstavuje najmenej 50 %. Zároveň musí predpokladaný negatívny vývoj trvať dlhšie ako rok.

Na čo majú nárok

Seniori s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na dva druhy príspevkov – jednorazové a pravidelné.

Medzi jednorazové príspevky patria:

  • príspevok na kúpu pomôcky (barle, vozík, polohovateľná posteľ a pod.),
  • príspevok na výcvik používania pomôcky,
  • príspevok na úpravu/opravu pomôcky,
  • príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  • príspevok na kúpu alebo opravu motorového vozidla,
  • príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.

Jednorazové príspevky vám pomôžu najmä zabezpečiť domácnosť vášmu stavu. Môžete si takto napríklad kúpiť schodolez, zdvihák, ale tiež napríklad motorové vozidlo, ktoré vám zabezpečí presun napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb. Na tieto účely pritom musí daná osoba využívať nové vozidlo najmenej dvakrát v týždni, upozorňuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 eur.

Foto: Pexels

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP. Tento príspevok sa navyše poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP. Je možné poskytnúť ho aj viackrát, avšak celková suma nesmie v období siedmich rokov presiahnuť – 13 277,58 eur, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu, alebo 1 659,70 eur, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

Pravidelné príspevky sú také, na ktoré máte nárok opakovane a spravidla sa vyplácajú každý mesiac. Patria sem:

  • príspevok na osobnú asistenciu,
  • príspevok na prepravu,
  • príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
  • príspevok na opatrovanie.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa delí na viaceré kategórie. Napríklad môžete požiadať o príspevok na diétne stravovanie. Ten sa pohybuje vo výške od 15,83 eur do 52,74 eura, informuje Ministerstvo.

Najnovšie články

