Bez pýchy Ruska: Na tohtoročnej prehliadke v Moskve by ste vojenskú techniku hľadali zbytočne

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Bez vojenskej techniky.

Rusko ​​na tohtoročnej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne nenasadí vojenskú techniku, uviedlo v utorok ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.

„Študenti Suvorovovej vojenskej a Nachimovovej vojenskej školy, zbor kadetov, ako aj kolóna vojenskej techniky sa tento rok pre súčasnú operačnú situáciu nezúčastnia na vojenskej prehliadke,“ napísal ruský rezort obrany na platforme Telegram.

Rozhodnutie usporiadať v Moskve prehliadku bez vojenskej techniky súvisí okrem iného aj s „teroristickou aktivitou“ Kyjeva, vyhlásil v stredu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Prehliadka na Červenom námestí, raketa JARS. Foto: SITA

Letecká časť ostáva

„Ide o operačnú situáciu,“ povedal a pripomenul slová ruského prezidenta Vladimira Putina, že „kyjevský režim, ktorý každý deň stráca na bojisku pôdu pod nohami, spustil teraz naplno svoju rozsiahlu teroristickú činnosť“. Preto sa podľa Peskova, vzhľadom na túto teroristickú hrozbu, prijímajú všetky opatrenia s cieľom nebezpečenstvo minimalizovať.

Oslavy zvyčajne sprevádza rozsiahla prehliadka vojenskej techniky. Podujatie sa uskutoční 9. mája a svoju účasť na ňom avizovali viacerí svetoví lídri vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica.

Súčasťou prehliadky by podľa vyhlásenia mali byť videá ukazujúce vojakov „plniacich úlohy v zóne špeciálnych vojenských operácií“. Na konci podujatia preletia nad Červeným námestím piloti stíhačiek Su-25, ktorí „sfarbia oblohu farbami ruskej vlajky“. Ostáva aj letecká časť. „Počas leteckej časti prehliadky preletia nad Červeným námestím lietadlá akrobatických tímov a piloti lietadiel Su-25 zafarbia oblohu vo farbách ruskej vlajky,“ uviedlo ministerstvo.

Na minuloročnej prehliadke boli ukázané rôzne drony, tanky, obrnené transportéry či prieskumné vozidlá, húfnice, systémy protivzdušnej obrany S-400 a odpaľovacie zariadenia strategického raketového systému Jars.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
