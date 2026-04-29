Šimečková zverejnila doklady účtovníctva: Na Projekte Fórum som sa nijako neobohatila, priznala však zlyhania

Predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum Marta Šimečková sa nikdy na tomto združení neobohatila. Uviedla to vo svojom stanovisku. Tvrdí, že sa, naopak, zadlžila, aby projekt udržala. Šimečková zároveň priznala, že administratívne veci v OZ zanedbávala. Je však pripravená niesť právne následky.
Náklady súvisiace s organizáciou Stredoeurópskeho fóra každý rok podľa nej prevyšovali sumu, ktorú združenie získalo z verejných zdrojov. Tento rozdiel doplácalo z vlastných zdrojov a zo súkromných darov. „Tie isté faktúry boli spätne doložené do viacerých vyúčtovaní, hoci existoval dostatok iných oprávnených nákladov, ktoré tam mali byť uvedené namiesto nich. Neviedlo to k duplicitným platbám, ale ide o pochybenie pri vyúčtovaní grantov, ktoré nemalo nastať,“ povedala Šimečková.
Priznala zlyhanie v kontrole
Priznala, že ako štatutárka občianskeho združenia dlhé roky zanedbávala svoju povinnosť dohliadať na to, aby účtovníctvo a administratíva okolo chodu Projektu Fórum boli v poriadku. „Bola som plne pohltená obsahovou stránkou projektu a starosťou o to, aby sa fórum dalo finančne utiahnuť. Na administratívu a platby som nemala kapacitu napriek tomu, že to patrí k povinnostiam štatutárky,“ poznamenala Šimečková s tým, že sa tomu venovala jej kolegyňa.
„Nevyviňujem sa zo svojej zodpovednosti a som pripravená za všetky zlyhania niesť právne následky,“ dodala. Pri kompletizácii podkladov upozornila Šimečkovú účtovníčka, že výpisy z účtov, ktoré jej kolegyňa odovzdávala vo vyúčtovaniach grantov, sa nezhodujú s originálmi výpisov, ktoré získala priamo z banky.
„Mrzí ma to, nevedela som o tom, hoci ako štatutárka som to mala kontrolovať,“ doplnila. Šimečková deklarovala, že bude plne súčinná s vyšetrovateľom a bude aj transparentne informovať verejnosť. Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Marta Šimečková, matka lídra opozičného PS Michala Šimečku. Polícia v marci začala v súvislosti s Projektom Fórum nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu.
Nahlásiť chybu v článku