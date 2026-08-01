Robert Fico ponúka Španielsku pomoc s migráciou. Trvá na prísnej ochrane schengenských hraníc

Fico reaguje na migráciu

Foto: TASR/AP / TASR/DUNA/MTI/Robert Hegedus

Dana Kleinová
SITA
TASR
Roland Brožkovič
Španielsku podľa premiérových slov treba pomôcť s nelegálnou migráciou. Robert Fico posiela policajtov aj techniku.

Španielsku treba pomôcť v boji proti nelegálnej migrácii. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý pozorne sleduje vývoj migračnej krízy v španielskej enkláve na území Afriky. Ako informoval v piatok 31. júla, pripojil sa aj k iniciatíve talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá volá po razantnej reakcii inštitúcií EÚ.

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Premiér pripomenul, že slovenská vláda je dlhodobo názoru, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácii je ochrana schengenských hraníc.

Premiér Robert Fico
Ilustračná foto: SITA – Milan Illík

Hovoril o pokrytectve štátov EÚ

„Je zvláštne sledovať pokrytectvo mnohých členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov EÚ, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi svojím laxným prístupom umožnili nelegálnym migrantom v obrovských počtoch vstúpiť do členských krajín EÚ a spôsobiť vážne krízové stavy. Dnes je každý veľkým bojovníkom proti nelegálnej migrácii vidiac, ako verejnosť vo voľbách v jednotlivých členských krajinách politicky zlikvidovala viaceré vlády práve za neschopnosť preukázanú pri riešení migračnej krízy,“ uviedol Fico.

Zároveň pripomenul, že keď niekoľko rokov dozadu využil právo veta a zabránil prijatiu povinných migračných kvót, tak musel znášať politickú nenávisť a odmietanie.

Záber na chaos v Ceute
Foto: SITA/AP

Očakáva extrémne návrhy

Extrémne návrhy budú podľa neho prichádzať aj v súvislosti s aktuálnou krízou. Premiér si však nemyslí, že riešením by bolo vylúčenie Španielska zo Schengenu. „Tak ako sme boli pripravení pomáhať Francúzsku s požiarmi, tak aj v prípade migračnej krízy by sa SR mala držať osvedčenej stratégie chrániť za každú cenu vonkajšie hranice Schengenu a každej krajine, ktorá by pri takejto ochrane potrebovala pomoc, vyjsť maximálne v ústrety poskytnutím policajných síl a techniky potrebnej na stráženie hraníc. Slovensko takúto pomoc Španielsku ponúka,“ uzavrel predseda vlády.

Približne 60-tisíc migrantov

Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60 000 ľudí, oznámil v piatok starosta mesta a hlava autonómneho regiónu Jesús Vivas. Situácia je podľa neho neudržateľná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Pôvodné správy hovorili o 49-tisíc migrantoch.

Migranti v Španielsku
Migranti prenikajú z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike vo štvrtok 30. júla 2026. FOTO TASR/AP

Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Čo podnietilo toľko ľudí k prekročeniu hranice, nebolo zatiaľ jasné. Pri pokuse dostať sa tam ich zahynulo najmenej 19, informoval denník El País.

Viacero mŕtvych

Španielska vláda vo štvrtok večer oznámila, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Španielske autonómne územie má v piatok dopoludnia navštíviť premiér Pedro Sánchez aj minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.

Polícia v noci na piatok zasahovala proti snahám o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj v prípade druhej exklávy Melilla. Odhadom ich tam podľa tamojšej vlády prenikli stovky. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v piatok v reakcii na príchod migrantov do Ceuty oznámil okamžité posilnenie kontrol na hranici so Španielskom. Taliansko dokonca vyzvalo na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom, ktoré avizovalo predvolanie talianskeho veľvyslanca.

Agentúra EFE uvádza, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám.

Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti. „Ozbrojené sily budú pomáhať Občianskej garde pri výkone jej právomocí a pri akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na udržanie bezpečnosti v meste Ceuta,“ uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení. Posilnené majú byť aj špeciálne policajné jednotky, a to na približne 200 príslušníkov.

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