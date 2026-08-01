Starožitníctvo stoplo fotenie tvorcom zo sociálnych sietí. Majiteľ obchodu vyhlásil „zákaz influencerov“

Maličký ostrov Nantucket v štáte Massachusetts bol dlhé desaťročia považovaný za oázu pokoja, starosvetského šarmu a elegancie. V posledných rokoch sa však pod náporom turizmu premenil na oázu tvorcov obsahu zo sociálnych sietí. Honba za dokonalými zábermi medzi rozkvitnutými hortenziami a historickými dláždenými uličkami dosiahla bod, kedy miestnym dochádza trpezlivosť.
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Vlnu nepokoja najnovšie rozvíril tradičný obchod so starožitnosťami a remeselnými výrobkami Four Winds Craft Guild, ktorý na ostrove funguje už od roku 1948. Jeho majiteľ sa rozhodol zakročiť proti trendu moderného sveta svojským spôsobom: priamo v predajni vyvesil tabuľu s nekompromisným nápisom „Zákaz influencerov“ (No Influencers), informuje portál BuzzFeed.
Nepáčilo sa mu, že je z jeho obchodu rekvizita
Keď obchod zverejnil fotografiu novej tabule na svojom profile na Instagrame, príspevok okamžite zarezonoval. Rozhodnutie rázne spraviť škrt cez rozpočet tvorcom obsahu sa dotklo mnohých internetových hviezd.
Majiteľ predajne John Sylvia neskôr vysvetlil, že zákaz myslel čiastočne s humorom, no vychádza z jeho skutočnej frustrácie. Nepáčilo sa mu, že sa z jeho obchodu plného ručne vyrezávaných artefaktov a starožitností stávala obyčajná bezplatná kulisa pre fotenia, pri ktorých si influenceri často ani nič nekúpili.
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„Niekedy mám pocit, že môj obchod slúži len ako niekoho kulisa, ako rekvizita na pódiu,“ vyjadril sa Sylvia pre denník The New York Times.
Pobúrení influenceri zareagovali
Správa o novom pravidle sa rýchlo rozšírila a vyvolala obrovskú vlnu kritiky zo strany online komunity. Medzi najhlasnejších odporcov sa zaradila známa influencerka Paige Paul (za slobodna Lorenze), ktorá si nedávno na ostrove otvorila vlastnú predajňu oblečenia.
Vo svojom rýchlo vymazanom komentári označila krok obchodu za spochybňovanie celého odvetvia, v ktorom dominujú predovšetkým ženy. „Ak sa nazývate feministom, no s hrdosťou vyvesíte tabuľu ‚Zákaz influencerov‘, stojí za to sa opýtať, koho sa tým snažíte spochybniť a prečo… Zosmiešňovanie žien, keď získajú vplyv v novom odvetví, nie je nič nové. Je to však dosť zvláštny odkaz od obchodu, ktorý oslavuje remeslo s takou bohatou históriou žien, ktoré utvárali tento ostrov a jeho ekonomiku.“
Do diskusie sa zapojili aj ďalšie tvorkyne, podľa ktorých by bol oveľa etickejší a neutrálnejší klasický „zákaz fotografovania a natáčania“. Ten by splnil rovnaký účel bez toho, aby niekoho urážal či vyčleňoval. Vlnu rozhorčenia sprevádzalo dokonca masové nahlasovanie príspevku na Instagrame, kvôli čomu ho platforma dočasne stiahla. Majiteľ ho však obratom zverejnil znova s ironickým komentárom „DRUHÝ POKUS 🎬“.
Miestna komunita s majiteľom súhlasí
Hoci influenceri označili tabuľu za prejav nenávisti a neúcty k ich práci, veľká časť stálych obyvateľov a zákazníkov obchodu sa postavila na stranu majiteľa. Mnohí vyjadrovali úľavu nad tým, že sa niekto odvážil pomenovať problém rýchleho konzumerizmu. Prekážajú im statívy v úzkych uličkách obchodu, neustále natáčanie okolia bez povolenia a správanie, ktoré podľa nich ničí atmosféru komunitných miest.
„Potrebujeme menej narcistických influencerov, ktorí svojím rýchlym konzumným životným štýlom a pocitom nadradenosti znečisťujú nadčasové a elegantné miesta!“ stálo napríklad v jednom z komentárov.
Tento prípad z Nantucketu tak otvoril širšiu debatu: Kde končí sloboda podnikateľa určiť si pravidlá vo vlastnom priestore a kde sa začína nevraživosť voči moderným trendom? Isté je len jedno — zákaz influencerov priniesol starožitníctvu paradoxne viac pozornosti na sociálnych sieťach, než akú by mu kedy dokázala zabezpečiť akákoľvek platená reklama.
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