Taliansko pozastavilo režim voľného pohybu so Španielskom. Reaguje na migráciu, pri ktorej zahynulo už 57 ľudí

Ceuta

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Roland Brožkovič
Pedro Sánchez žiada jednotu Európskej únie.

Taliansko sa v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute rozhodlo pozastaviť schengenský režim voľného pohybu s krajinou. Zasiahne ľudí, ktorí medzi Talianskom a Španielskom cestujú letecky či po mori. Z oblasti prichádzajú aj správy o úmrtí niekoľkých desiatok osôb. 

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Opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi Talianskom a Španielskom letecky alebo po mori

Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Ceute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Talianske ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že sa zároveň s Francúzskom dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž francúzsko-talianskej pozemnej hranice s cieľom zabrániť vstupu ľudí bez potrebných dokladov.

Záber na chaos v Ceute
Foto: SITA/AP

Kritici vlády premiérky Giorgie Meloniovej označili toto opatrenie za symbolické gesto určené najmä domácemu publiku. Poukázali na to, že neexistujú dôkazy, že by migranti v Ceute plánovali smerovať do Talianska.

Meloniová už vo štvrtok večer avizovala pripravenosť zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc a bezpečnosti občanov vrátane pozastavenia uplatňovania schengenských pravidiel voči Španielsku.

Schengenský priestor umožňuje cestovanie bez pasových kontrol medzi 29 európskymi krajinami. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok kritizoval „demagógiu“ Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom.

Sánchez hovorí, že teraz nie je čas na rozdeľovanie

Kriticky sa voči týmto krokom postavil v piatok aj premiér Pedro Sánchez. „Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,“ napísal na sociálnej sieti X.

Sánchez reagoval aj na výzvy niektorých krajín na čele s Talianskom, ktoré požadujú pozastavenie účasti Španielska v schengenskom priestore. „Solidarita a empatia sú dobrovoľné. Dodržiavanie európskych zmlúv a rešpektovanie údajov nie sú,“ vyhlásil.

Vo svojom príspevku zároveň zverejnil údaje o počte nelegálnych vstupov do EÚ cez jednotlivé migračné trasy podľa údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). V rokoch 2021 až 2026 podľa neho zaznamenali najviac nelegálnych vstupov do EÚ cez Taliansko, a to 478-tisíc prípadov. Nasledovala trasa cez západný Balkán s 340-tisíc prípadmi, Grécko s 259 800 prípadmi a Španielsko s 234-tisíc prípadmi. Cez východnú hranicu EÚ zaznamenali 48-tisíc nelegálnych vstupov.

Ku kritike Madridu sa pridal napríklad aj český premiér Andrej Babiš. Situáciu označil za škandál, ktorý podľa neho spôsobila španielska vláda. Uviedol, že pre Španielsko by sa mal okamžite uzavrieť celý schengenský priestor.

Chaos v Ceute
Foto: SITA/AP

Hlásia úmrtie najmenej 57 ľudí

Do Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 57 ľudí a viac než 48-tisíc ľudí úrady vrátili do Maroka.

Niektorí z nich sa utopili, ďalší zahynuli v tlačenici. Hovorca uviedol, že telá boli nájdené na španielskej strane hranice, pričom ďalšie obete môžu byť aj na marockej strane.

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