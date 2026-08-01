Extrémne horúčavy na Slovensku pokračujú. SHMÚ vydal výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami

Slnečná obloha

Foto: Pexels

Dana Kleinová
SITA
TASR
Nina Malovcová
Teploty opäť dosiahnu až 39 stupňov. Okrem vysokej teploty sa však očakávajú aj búrky.

Extrémne teploty na Slovensku pokračujú. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť – najmä na západe a severe a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

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Najvyššia denná teplota dosiahne 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 24 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 6 metrov za sekundu (20 km/h) sa na západe neskôr popoludní zmení na severný.

Slnko na oblohe
Ilustračná foto: Pexels

Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 2 milimetrov, pri búrkach ojedinele okolo 10 milimetrov.

Výstrahy pred vysokými teplotami

Slovenský meteorologický ústav vydal pre južné okresy na celom Slovensku výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré platia do 19:00. Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Horúčavy pokračujú

Teploty na Slovensku už včera siahali vysoko ku 40 °C a najbližšie dve hodiny ešte môžu kulminovať. Úrad verejného zdravotníctva upozorňoval, že takéto počasie môže byť pre ľudský organizmus nebezpečné, preto by ste si mali nasledujúce dni dávať na seba dobrý pozor a dodržiavať niekoľko pravidiel.

Muž v horúčave
Foto: Pexels

Ako sme vás informovali, Slovensko čaká nebezpečný víkend a hodnota 39 stupňov Celzia už padla v piatok. Je však možné, že ešte bude stúpať. Slovensko zasiahla ďalšia vlna horúčav. Teplota vzduchu atakuje 40 stupňov Celzia. Horúčavy by mohli podľa meteorológov vyvrcholiť na budúci týždeň. Na celom území Slovenska v piatok platia všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Tretí stupeň výstrah SHMÚ vyhlásil pre juhozápad Slovenska a ďalšie okresy juhu krajiny.

Nepodceňte vysoké horúčavy, varuje Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Bolesť hlavy
Foto: Image by freepic.diller on Freepik

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Preto sa pri výlete do prírody správajte zodpovedne.

Vyrazte sa schladiť k vode

Ak počas horúceho víkendu plánujete vyraziť k vode, pozrite si najnovšie výsledky kontroly hygieny na slovenských kúpaliskách a prírodných vodných plochách určených na kúpanie.

Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce – črevné enterokokyrekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže a Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – cyanobaktérie, chlorofyl-a a na Štrkovisku Čaňa a Vinianskom jazere – cyanobaktérie. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.

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