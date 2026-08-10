Scenáristka o vzniku seriálu Sľub: Prezradila najhorší moment, z ktorého má jednu z najväčších tráum

Retro seriál si získal státisíce divákov a jeho príbehy pravidelne vyvolávajú emócie, napätie aj otázky, čo sa bude diať ďalej. Kým diváci vidia hotové epizódy na obrazovke, za každou z nich stojí množstvo práce ľudí, ktorých často nevidíme.
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Jednou z nich je spisovateľka a scenáristka Evita Twardzik, ktorá vedie scenáristický tím stojaci za úspešnými seriálmi Sľub a Dunaj, k vašim službám. V podcaste Ivety Malachovskej a jej dcéry Kristíny Pohľady generácií umožnila fanúšikom nahliadnuť do sveta, ktorý za obrazovkou zvyčajne zostáva skrytý.
Vznik seriálu prirovnala k obrovskej továrni
Každý večer sledujeme, ako sa ich životy zamotávajú, kto komu klame, kto sa zamiluje a koho čaká bolestivý koniec. No ešte predtým, než sa príbeh Sľubu dostane na obrazovku, vzniká úplne inde – pri stole scenáristov. Práve tam sa rozhoduje o tom, ktoré tajomstvo zostane skryté, ktorá láska dostane šancu a ktorá postava sa z príbehu nečakane vytratí.
Evita Twardzik, ktorá už v 13 rokoch vedela, že chce byť novinárkou a robiť so slovom, je veľkou profesionálkou, o čom svedčí úspech oboch seriálov. Ich vznik je takmer rovnaký s tým rozdielom, že v prípade Dunaja prihliada tím tvorcov na to, že ide o pol deviatej večer a v Sľube zase o 18:00.
“Tam je päť dielov v týždni, v Dunaji sú dva diely v týždni. Ale v princípe je to jedna velikánska továreň, kde ako sa skladá auto, tak v každom časovom úseku sa pridáva nový diel, tak to isté sa deje aj v tom seriáli,” ozrejmila Evita, ako to vyzerá v zákulisí prípravy televíznych projektov.
Kto všetko tvorí Sľub?
Ako ďalej pokračovala, na začiatku je skupina menšieho počtu ľudí, ktorí pracujú na veľkých príbehových linkách každej jednej rodiny alebo okoliu či sveta, ktorý je v danom seriáli. “Potom príde ďalší tím, to sú storylineisti, ktorí tie linky rozdeľujú najskôr do 10 dielov, potom po jednotlivých dieloch. Napíšu obsahy jednotlivých obrazov, tie potom idú k dialogistom, ktorí píšu na základe toho dialógy,” doplnila scenáristka.
Na všetko dohliada Evita Twardzik, aby všetci vedeli, čo sa píše, čo sa deje, kto si čo pamätá, kto čo tají a pod. “Potom je tam ešte editor, ktorý vychytáva úplne posledné chyby, technické, logické. Že niekto si ocukrí kávu vtedy, keď už sme povedali dávno, že si kávu necukrí a tak ďalej. Dokopy je na Sľube 14 ľudí a na Dunaji 12. Nie je to až tak veľa,” prezradila.
Predchádzajú tomu tiež rôzne debaty a dohadovania. “Ale v jednom momente, keď mám pocit, že tie debaty idú do slepej uličky, tak poviem: ok, bude to takto. Ja zodpovedám vedeniu za ten seriál, takže aj keď sa to niekomu možno nepáči a ja poviem, že to bude takto, tak to bude takto a je to potom moja zodpovednosť,” uviedla Evita.
Avšak ani pri takom tíme, v ktorom editor dolaďuje detaily a na všetko dozerá Evita, sa nedá postrážiť úplne všetko. A práve bystré oči divákov občas odhalia chyby, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.
Prehovorila o ťažkom rozhodnutí
Scenáristka má už dopredu premyslené, ktorú dejovú líniu v Sľube by chcela ukončiť. Rovnako to bolo aj v prípade smrti Zlatice Gálikovej, ktorú hrala Dagmar Sanitrová. Tá otriasla celým seriálom aj samotnými divákmi, pričom niektorí sa z toho spamätávajú aj dodnes.
Ani pre Evitu to nebolo jednoduché. Samotné rozhodnutie, čo sa stane s obľúbenou postavou v seriáli, aj ňou dosť zamávalo.
“Hľadala som v tejto druhej polovici série niečo, čo by nám urobilo rozbušku do deja. Sedela som a pozerala som na tie magnetické tabule a hovorím si, že musí nám zomrieť Zlatica. Išla som za našou šéfkou Sašou Dubovskou, lebo v dennom seriáli sa nezomiera. Hovorím, že musí mi zomrieť Zlatica, potrebujem rozbušku do príbehu. A Saša že no dobre, ale povieš jej to ty,” poznamenala Evita a potvrdila, že v Sľube sú všetci jedna veľká rodina. Majú sa veľmi radi.
Zlaticin odchod oplakávala s herečkou
Následne zašla za režisérom, ktorému to oznámila, a nakoniec za samotnou herečkou, ktorá stvárňovala Zlaticu. “Tak som prišla za pani Dagmar a hovorím jej, že bude takto a že potrebujem, aby ste zomreli. Sedela som s ňou v šatni a takto som ju držala. Povedala som jej, že zomriete tak, že celé Slovensko bude za Vami plakať. A ona že, ale Evita,” dodala.
Nakoniec obe plakali. “Mne to bolo veľmi ľúto, lebo naozaj sa máme veľmi rady. A v Sľube som urobila jednu veľkú chybu, že som sa namotala priateľsky na tých hercov, čo nemôžem robiť ako scenáristka,” priznala Evita.
Veľmi ju to zasiahlo
Za niektorými rozhodnutiami scenáristov sa tak neskrýva iba tvorivá dilema. Niekedy ide aj o momenty, ktoré sú nepríjemné osobne – najmä ak sa týkajú postáv, ktoré si obľúbili nielen diváci, ale aj samotní ľudia zo štábu. “Je to moja z najväčších tráum. Moja Linda robí v produkcii a s hercami, a keď som jej to povedala, že toto idem urobiť, tak sa so mnou regulárne dva dni nerozprávala, lebo pani Dagmar je zlatíčko, ona si vždy na každého spomenula, keď mal sviatok a tak. Takže to bolo náročné,” uviedla Evita.
Úspech scenáristov v seriáli
Taktiež spomenula Michala Ďuriša, ktorý hrá Viktora Gálika. Povedal jej, že bol nakupovať v potravinách a ľudia mu dokonca kondolovali. Aj to je jeden z dôkazov, že postavy zo Sľubu už dávno nie sú iba ľuďmi, ktorých diváci sledujú večer na obrazovke.
Stali sa súčasťou ich obývačiek, rozhovorov aj každodenného života. A práve toto je podľa Evity Twardzik jeden z najväčších úspechov, aké môže scenárista dosiahnuť.
“Teším sa z toho, lebo celý svoj život, čo píšem, a je jedno, či knižky, seriály alebo čokoľvek, tak stále tvrdím, že vtedy je úspech autora, kedy ľudia to dielo považujú za svoje, kedy tie rodiny, ktoré sú v Sľube, patria do obývačiek nie ako niečo, čo môžem vypnúť a robím si svoje, ale o čom sa rozprávame,” povedala Evita, ktorá tak vytrhla zo seriálového života niekoho známeho a ľudí to jednoducho dostalo.
Čo čaká Máriu?
Sľub dostal nielen tých starších, ale o príbehy jednotlivých rodín sa zaujímajú dokonca aj tí mladší. Aj preto ho možno považovať za multigeneračný seriál. Súhlasí s tým aj Evita, ktorá má rada všetkých zo seriálu, no spomenula hlavne pani Máriu Fraňovú, ktorú hrá Zuzana Tlučková.
Zjavne túto postavu čaká niečo zásadné. “A čo ju ešte čaká! Zuzke Tlučkovej som to teraz hovorila na lodi, mali sme prietočnú. My už vlastne teraz píšeme jarnú sériu budúceho roku a hovorila som jej jej linku a obidve sme plakali,” vyšla s pravdou von Evita.
Tvorcovia si dávajú pozor na jednu vec
A aj keď v deji často zaznejú humorné situácie, upozornila, že tvorcovia si musia dávať pozor na to, aby zo seriálu nebol sitkom a karikatúra rodiny. Pozorní diváci si mohli všimnúť, že vtipné momenty zažíva hlavne rodina Horváthovcov.
Tvorcom sa v tom však darí a vytvorili tak príbeh, ktorý sa dostal divákom pod kožu – a práve ich emócie, diskusie a silné reakcie sú podľa nej dôkazom, že scenáristi vytvorili svet, na ktorom ľuďom skutočne záleží.
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